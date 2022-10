Lando Norris: "Ich hasse untersteuernde Autos"

Audio-Player laden

Lando Norris ist praktisch die Lebensversicherung von McLaren in der Formel-1-Saison 2022. Dank seiner 101 Punkte hat McLaren überhaupt noch die Chance, Alpine den vierten Platz in der Konstrukteurs-WM streitig zu machen, während Teamkollege Daniel Ricciardo auch im zweiten Jahr in Woking nicht mit dem Auto zurechtzukommen scheint.

Aber: Auch Norris passt das Verhalten des MCL36 nicht unbedingt: "Ich habe nicht das Gefühl, dass das Auto macht, was ich möchte", sagt der Brite gegenüber 'auto motor und sport'. "Dieses Auto ist nicht für meinen Fahrstil gemacht. Ich musste mich darauf einstellen. Das habe ich getan, aber es fühlt sich für mich immer noch nicht natürlich an."

Norris' Problem: "Ich hasse untersteuernde Autos!" Doch genau ein solches ist der McLaren der Saison 2022. Normalerweise gibt Norris gerne auf der Vorderachse ein bisschen Flügel hinzu und versucht die mechanische Balance so zu beeinflussen, dass das Auto "gierig" einlenkt, wie er sagt - auch wenn er dadurch vielleicht ein wenig Übersteuern dazubekommt.

"Ich war immer ein Fahrer, der ein agiles Auto möchte. Und dann mit den Konsequenzen lebt, dass das Auto hinten eben stärker rutscht", so der McLaren-Pilot.

Er sagt, dass das Auto trotz Übersteuern dann genau das macht, was er will. "Ich kann besser kontrollieren, wie ich das Auto für die Kurve positioniere", sagt er. "Beim Untersteuern ist es anders: Da habe ich das Gefühl, dass das Auto mich kontrolliert." Und: Beim Untersteuern müsse er gefühlt eine "Ewigkeit" warten, bis er wieder beschleunigen kann.

Daher würde er den McLaren für 2023 gerne in eine andere Richtung trimmen und gibt seinem Team natürlich auch die entsprechende Rückmeldung. "Gleichzeitig will ich, dass sie mir einfach das schnellstmögliche Auto in die Hände geben. Und wenn das nicht meinen Vorstellungen entspricht, ist das trotzdem in Ordnung."

"Mein Job als Fahrer ist es, mich darauf einzustellen."

