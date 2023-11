Lando Norris: Ich prognostiziere jetzt gar nichts mehr!

Na, Lando, wie gut wird McLaren beim Formel-1-Rennen am Wochenende aussehen? Auf diese ernst gemeinte Frage reagiert Lando Norris vor dem Las-Vegas-Grand-Prix 2023 etwas irritiert. Er antwortet schlicht: "Ich mag diese Frage nicht mehr. Ich liege praktisch immer falsch, egal, was ich sage!"

Denn wiederholt hatte Norris vorab angedeutet, McLaren werde Schwierigkeiten haben. Tatsache aber ist: Er ist seit Singapur der einzige Fahrer neben Weltmeister Max Verstappen, der an jedem Wochenende eine zweistellige Anzahl Punkte mitgenommen hat. Mit dieser Ausbeute sehr er "unheimlich zufrieden", meint Norris.

"Vor allem Mexiko und Brasilien liefen wesentlich besser als erwartet. So weit vor der Mehrheit [des Feldes] zu liegen und so nah dran zu sein an Red Bull über weite Strecken im Rennen, damit hatten wir nicht gerechnet."

McLaren-Schwächen ein Problem in Las Vegas?

Was das für Las Vegas bedeuten könnte? Nun wagt Norris doch einen kleinen Ausblick, und wieder glaubt er, McLaren werde sich schwer tun im Vergleich zur Konkurrenz. Denn der Las Vegas Strip Circuit "erinnert ein bisschen an Baku und Monza", so Norris.

Er erklärt: "Das sind Rennen, die nicht zu unseren besten zählen, sondern eher zu unseren schwächeren. Lange Geraden und wenig Abtrieb sind nicht die Themen, die wir in diesem Jahr priorisiert haben, weil es so wenige Rennen dieser Art gibt. Ich bin also nicht so zuversichtlich wie an den vergangenen Wochenenden, aber habe ebenfalls keine Ahnung, wie es laufen wird."

Überholt Norris noch Alonso in der Fahrerwertung?

Deshalb könne er auch nicht sagen, ob es ihm im restlichen Saisonverlauf noch gelingen werde, Aston-Martin-Fahrer Fernando Alonso in der WM noch abzufangen und Platz vier zu belegen. "Es kommt darauf an, wie es an diesem Wochenende bei uns und bei ihm läuft", sagt Norris.

Er versteife sich aber nicht darauf, um jeden Preis P4 zu bekommen. "Ich mache mir nämlich keine Gedanken darüber, den einen Fahrer zu schlagen. Du versuchst einfach, immer dein Bestes zu geben und möglichst viele Punkte zu holen. So einfach ist das. Aber sollte sich ein direkter Zweikampf ergeben, wäre das natürlich schön."

"Fernando hatte in Brasilien ein gutes Wochenende und war dort unser schärfster Verfolger [im Grand Prix]. Es gibt aber noch genug andere Leute, die ebenfalls mitspielen. Carlos [Sainz] zum Beispiel."

Warum Verstappen für Norris wieder Favorit ist

Ganz vorne aber werde vermutlich wieder Verstappen im Red Bull zu finden sein. "In Monza war er viel schneller als alle anderen. Es könnte zwar ein weiteres Singapur-Wochenende geben, aber das ist unwahrscheinlich. Aktuell ist das ein Ratespiel, und ein Ratespiel bringt dich nicht weiter."

"Schon klar: Ihr wollt von uns hören, was passieren könnte. Es gibt immer eine Chance, gewisse Möglichkeiten. Es könnte regnen. Sowas kann uns immer mal in die Karten spielen, aber das gilt auch für alle anderen."

Und natürlich würde er "gerne gewinnen" wollen, sagt Norris. Er fügt hinzu: "Egal wo. Man macht hier aber nichts anderes, nur weil es Las Vegas ist. Ich habe immer schon mein Bestes gegeben. Und irgendwann kommt deine Zeit."

