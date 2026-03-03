Zum Hauptinhalt springen

Formel 1

Lando Norris im Rallye-Auto: Formel-1-Weltmeister am Limit

Weltmeister Lando Norris tauschte Asphalt gegen Eis - Gemeinsam mit Oliver Solberg testete der McLaren-Star ein Rallye-Monster in Schweden

Tom Howard
Tom Howard
Veröffentlicht:
Lando Norris im Rallye-Auto: Formel-1-Weltmeister am Limit

Lando Norris im Rally2-Auto

Foto: Monster Energy

Rechtzeitig vor dem Start der neuen Formel-1-Saison in Australien hat Lando Norris die Rennstrecke gegen einen zugefrorenen See getauscht. Der aktuelle Weltmeister kletterte für ein Event seines Sponsors Monster Energy in Schweden hinter das Steuer eines Toyota GR Yaris Rally2.

Mit von der Partie war prominente Unterstützung aus der Rallyewelt: Ex-Weltmeister Petter Solberg und dessen Sohn Oliver Solberg, der im Januar die Rallye Monte Carlo 2026 gewann. Letzterer fungierte als Instruktor für Norris und zeigte ihm, wie er den GR Yaris Rally2 am Limit bewegt - jenes Arbeitsgerät, mit dem Solberg im vergangenen Jahr den WRC2-Titel einfahren konnte.

Dass Norris ein Faible für den Rallyesport hat, ist kein Geheimnis. Bereits 2022 erklärte er in einem Interview mit Motorsport.com, dass er diese Disziplin unbedingt einmal ausprobieren wolle. Daraufhin lud ihn Solberg prompt ein, eines seiner Autos zu testen.

Die Verbindung zwischen den beiden ist eng: Oliver Solberg gehört zum Athleten-Kader von "Quadrant", dem von Norris gegründeten Gaming- und Lifestyle-Unternehmen. Erst 2024 besuchten sich die beiden in Silverstone, wo Solberg Norris im McLaren-Supersportler über den Grand-Prix-Kurs begleitete.

Abflüge inklusive: "Man muss das Limit suchen"

Beim Fahrertausch in Schweden nahm Norris zunächst auf dem Beifahrersitz Platz, bevor er selbst das Kommando im Rally2-Boliden übernahm. "Ich lerne noch, es ist ein völlig anderer Fahrstil", gibt Norris im Video von Monster Energy zu. "Ich bin zwar schon auf Eis gefahren, aber nur in Straßenautos. Oliver hilft mir, das Ganze zu verstehen. Es ist echt cool."

Lando Norris im Rally2-Auto

Lando Norris war nicht nur Beifahrer, sondern durfte auch selbst fahren

Foto: Monster Energy

Ganz ohne Zwischenfälle verlief das Abenteuer jedoch nicht: "Wir sind ein paar Mal von der Strecke abgekommen, aber das gehört dazu", schmunzelt Oliver Solberg. "Man muss das Limit suchen, er hat einen guten Job gemacht."

Petter Solberg beeindruckt: "Konnte ihn nicht einholen"

Auch Altmeister Petter Solberg, der Norris in einem Volkswagen Polo Rally2 folgte, zeigte sich von den Qualitäten des Formel-1-Stars angetan: "Es war ein unglaubliches Event. Ich bin wirklich beeindruckt, wie Lando am Ende gepusht hat. Ich bin hinter ihm gefahren und kam nicht näher - er war wirklich verdammt gut."

Norris ist indes nicht der einzige Formel-1-Pilot, den es zuletzt in den Rallye-Sitz zog. Max Verstappen testete für ein Red-Bull-Video einen Ford Fiesta WRC von Sebastien Ogier, während Lance Stroll im vergangenen Jahr einen Citroen C3 Rally2 auf Schotter in Portugal fuhr.

