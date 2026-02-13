Lando Norris kontert Max Verstappen: "Soll er halt aufhören!"

Formel-1-Weltmeister Lando Norris hat auf die deutliche Kritik von Max Verstappen an den neuen technischen Regeln reagiert und dem viermaligen Champion den Rücktritt nahegelegt, indem er sagte: "Wenn er aufhören will, dann soll er halt aufhören."

"Die Formel 1 verändert sich ständig. Manchmal sind die Autos etwas besser zu fahren, manchmal eben nicht ganz so gut. Aber wir Fahrer verdienen eine absurd hohe Summe Geld. Deshalb kann man sich unterm Strich eigentlich nicht beschweren. Und jeder Fahrer kann sich ja auch etwas anderes suchen. Niemand muss hier sein."

Anders als Verstappen, für den sich die neue Formel 1 wie "Formel E auf Steroiden" anfühlt, zeigt sich Norris begeistert vom veränderten technischen Umfeld. Er spricht von einer "guten, unterhaltsamen Herausforderung für Ingenieure und Fahrer" und erklärt: "Man muss das Auto anders fahren, Dinge anders verstehen und managen."

Genau das hatte Verstappen am zweiten Tag der Formel-1-Testfahrten in Bahrain deutlich kritisiert. Norris hingegen hat beim Fahren einen ganz anderen Eindruck gewonnen als sein letztjähriger WM-Gegner Verstappen: "Es hat eine Menge Spaß gemacht. Ich habe es wirklich genossen. Ich darf immer noch um die Welt reisen, Rennwagen fahren und dabei viel Spaß haben. Es gibt also nichts, worüber ich mich beklagen könnte."

Zwar räumte Norris ein, dass sich die neue Generation der Formel-1-Autos "definitiv nicht so schnell" anfühle und "nicht ganz so perfekt" fahren lasse wie die Fahrzeuge bis 2025, aber es sei "immer noch ziemlich gut", sagte Norris. "Wenn es das erste Formel-1-Auto gewesen wäre, das Max gefahren wäre, dann würde er wahrscheinlich sagen, es sei unglaublich." (Fotostrecke: Die neuen Formel-1-Autos in ihren finalen Designs)

Außerdem erinnert Norris an die Grundausrichtung der neuen Regeln: Die Autos seien "bewusst etwas langsamer ausgelegt" worden und stünden noch am Anfang ihres Entwicklungszyklus. "Gegen Saisonende und vor allem nächstes Jahr werden wir sicher schon deutlich schneller fahren", sagte Norris.

Er wolle Verstappen mit diesen Äußerungen jedoch nicht die Meinung absprechen: "Jeder kann seine eigene Meinung haben und selbst entscheiden, was er tun möchte. Darüber sollte sich niemand beschweren oder aufregen. Jeder Fahrer hat eben seine persönliche Sichtweise. Ihm gefällt es nicht - mir schon."