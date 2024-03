Lando Norris lobt die "verrückten" Ideen der Formel-1-Strecke in Qiddiya

Die spektakuläre neue Formel-1-Rennstrecke im saudi-arabischen Qiddiya hat es Lando Norris angetan. "Ich habe das Video und die Vorschau gesehen und es sieht ziemlich verrückt aus", sagt der McLaren-Pilot. "Das ist es, was die Saudis machen, also Respekt dafür, dass sie sich verrückte Sachen ausdenken und versuchen, es so cool zu machen, wie es aussieht."

Die neuesten Pläne für den Speed Park Circuit in der im Bau befindlichen Planstadt Qiddiya wurden Anfang dieser Woche enthüllt. Eines der Highlights der Strecke ist die 20 Stockwerke hohe erste Kurve "The Blade", die in 108 Metern Höhe über eine Konzertbühne führt.

Die Strecke soll Teil des Gesamtkonzepts der Entertainmentmetropole Qiddiya werden. Für Norris ist das der richtige Ansatz. "Wenn man will, dass sich die Leute für Sport im Allgemeinen interessieren, darf es nicht nur eine Strecke mitten im Nirgendwo sein, wo niemand hingeht", sagt er.

"Sie wollen Shows am Abend und am Nachmittag. Sie wollen, dass es ein großes Event ist und nicht nur ein Rennen, bei dem wir auf der Strecke sind und dann alle gelangweilt nach Hause gehen", so der McLaren-Pilot weiter. "Kompliment, dass sie sich so etwas Verrücktes ausgedacht haben, denn ich denke, das ist eine gute Sache für alle."

Ähnlich sieht es sein Fahrerkollege Valtteri Bottas: "Was ich gesehen habe, sieht ziemlich cool aus, wie eine riesige Achterbahn", sagt der Sauber-Pilot. "Ich glaube, es ist die Strecke mit den meisten Höhenmetern im Kalender. Also ja, es sieht aufregend aus."

"Natürlich müssen wir noch ein paar Jahre warten, aber hinter dem Projekt stecken definitiv gute Leute, was das Streckendesign und all das angeht. Es sieht fast wie ein Videospiel aus, aber für das wirkliche Leben", so Bottas weiter.

Nach Fertigstellung der Strecke soll der Grand Prix von Saudi-Arabien 2028 von Dschidda nach Qiddiya umziehen.

Mit Bildmaterial von Qiddiya Investment Company.