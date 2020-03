Lando Norris: Max Verstappen "mehr Racer" als Lewis Hamilton

Spielt sich der Kampf um den WM-Titel in der Formel-1-Saison 2020 zwischen Lewis Hamilton und Max Verstappen ab? McLaren-Pilot Lando Norris kann sich das gut vorstellen. Mehr noch: Im Sinne der Unterhaltung für die Fans hofft er genau auf dieses Titelduell zwischen dem Mercedes- und dem Red-Bull-Piloten.

Während sich Ferrari bei den Wintertestfahrten in Barcelona nicht besonders stark präsentierte, hinterließ Mercedes einmal mehr den besten Eindruck. Aber auch Red Bull wusste zu überzeugen. Darf sich Verstappen in dieser Saison sogar mehr als drei Siege (wie er sie 2019 erreicht hat) ausrechnen?

Norris glaubt daran. Und er bescheinigt Verstappen mehr Killerinstinkt als Hamilton. "Max ist mehr Racer als Lewis. Er holt seine Siege, indem er die entscheidenden Manöver setzt und dabei alles auf eine Karte setzt", urteilt Norris gegenüber der Nachrichtenagentur 'PA Media'.

Damit verweist der McLaren-Youngster beispielsweise auf den Grand Prix von Österreich 2019, bei dem Verstappen kurz vor Schluss mit einem aggressiven Manöver noch an Charles Leclerc vorbeiging und damit den ersten seiner drei Saisonsiege einfuhr.

Verstappens Manöver gegen Leclerc im Kampf um P1 in Spielberg 2019 Foto: LAT

Auch beim Grand Prix von Monaco setzte Verstappen im Bemühen, die Führung zu übernehmen, ein aggressives Manöver (Titelfoto). In dem Fall war Hamilton der Gegner, aber in dem Fall war Verstappens Aktion nicht von Erfolg gekrönt. Er kam auf der Strecke als Zweiter hinter Hamilton ins Ziel, wurde aufgrund einer Fünf-Sekunden-Zeitstrafe aber nur als Vierter gewertet.

Im direkten Vergleich mit Verstappen wird Hamilton von Norris die abgebrühtere Fahrweise bescheinigt: "Lewis ist im Qualifying sehr stark. Er bringt die Runden auf den Punkt und das gelingt ihm dann auch im Rennen. Man sieht ihn aber nie diese unglaublichen Manöver setzen."

Allerdings weiß Norris selbst, dass dieser Vergleich ein wenig hinkt. "Das liegt wahrscheinlich daran, weil er [Hamilton] immer an der Spitze fährt", sagt der McLaren-Pilot und hofft genau aus diesem Grund, dass Verstappen Hamilton in der Saison 2020 einheizen kann.

"Beide Fahrer haben ihre Stärken, aber die liegen in unterschiedlichen Bereichen. Es wäre großartig, sie in diesem Jahr Kopf an Kopf gegeneinander kämpfen zu sehen", so Norris, der überzeugt ist: "Sie sind derzeit die beiden, die es zu schlagen gilt."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.