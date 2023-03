Lando Norris: McLaren kann Rückstand noch 2023 aufholen

Audio-Player laden

Die Warnzeichen, die bei McLaren bereits bei den offiziellen Testfahrten vor der Formel-1-Saison 2023 zu erkennen waren, haben sich beim Saisonauftakt in Bahrain zu echten Problemen ausgewachsen. Das einstige Top-Verfolgerteam scheint nicht in der Lage zu sein, um den vierten Platz in der Konstrukteurswertung zu kämpfen. Der Trend von 2022 scheint sich fortzusetzen, aber laut Lando Norris ist es noch nicht zu spät, das Ruder herumzureißen.

Der 23-Jährige ist seit 2019 Stammfahrer des Teams und verfügt trotz seines jungen Alters über reichlich Erfahrung in der Königsklasse. Gemeinsam mit Carlos Sainz läutete er in seiner ersten Saison eine neue Ära als engster Verfolger von Mercedes, Red Bull und Ferrari ein. Mit zwei Podestplätzen in der Saison 2020 schaffte McLaren sogar den Sprung auf den dritten Platz in der Konstrukteurswertung und knüpfte damit an die Erfolge des vergangenen Jahres an.

Carlos Sainz ging zu Ferrari und mit dem erfahrenen Daniel Ricciardo sollte der nächste Schritt gemacht werden. Doch das neue Duo funktionierte nicht so gut wie die vorherige Fahrerpaarung, weshalb in der Saison 2021 nur der vierte und 2022 sogar nur der fünfte Platz heraussprang. McLaren scheint 2020 seinen Zenit erreicht zu haben und der aktuelle Trend ist eine Warnung für das gesamte Team.

Neue Führung, junges Blut

McLaren setzt 2023 auf Norris und den jungen Oscar Piastri. Zudem musste das Team den Abgang von Teamchef Andreas Seidl verkraften, der zu Alfa Romeo wechselte. Neuer Teamchef ist Andrea Stella, der die Leitung des erfolgreichen Deutschen übernommen hat. Die Testfahrten vor der Saison verliefen alles andere als nach Plan und auch der Saisonauftakt ging in die Hose: Norris landete auf Platz 17, Piastri fiel aus.

Doch wie soll McLaren bis zur Saison 2023 die Wende schaffen? Auf die Frage, ob die Probleme lösbar seien, antwortet Norris: "Ich denke, ein Großteil ist es, aber es ist eine schwierige Frage. Wir haben gesehen, welch großen Schritt Aston Martin von einem Jahr zum nächsten gemacht hat. Wir haben gesehen, welch großen Schritt Ferrari von 2021 auf 2022 gemacht hat."

Norris räumt ein: "Das war schon immer so zwischen den Saisons, aber vielleicht gibt es jetzt mehr Potenzial für eine so große Veränderung. Es gibt keinen Grund, warum man nicht 50 bis 75 Prozent in einer Saison schaffen kann. Also denke ich, dass es möglich ist." Aber hat McLaren die Ressourcen und Kapazitäten, um das Ruder herumzureißen?

Norris überzeugt von McLaren-Plänen

"Wenn wir darüber sprechen, was gelöst werden kann und was nicht, muss klar sein, worum es geht", erklärt Norris. "Die größte Einschränkung ist derzeit der aerodynamische Abtrieb. Wenn wir eine bessere Infrastruktur, mehr Man-power haben, können wir die Entwicklungsrate am Auto verbessern. Deshalb wird bei McLaren derzeit so viel investiert."

Für Norris spielt aber auch das Talent im Team eine wichtige Rolle und da sei McLaren sehr gut aufgestellt. "Wir können aufholen und andere Teams in der Entwicklung schlagen, weil wir sehen, dass die Entwicklung des Autos sehr lebendig ist", stellt der Brite klar. "Es gibt einige Bereiche am Auto, die guten Abtrieb erzeugen. Aber die waren beim Launch noch nicht fertig und wir werden uns von Rennen zu Rennen verbessern."

Ein kleiner Schritt kann große Auswirkung haben

Allerdings liegt das gesamte Formel-1-Feld vor allem im Mittelfeld sehr eng beieinander, sodass schon ein kleiner Sprung viele Positionen ausmachen kann. Doch die Konkurrenz wird nicht schlafen und wie McLaren an Updates arbeiten, um die Autos im Laufe der Saison zu verbessern. Allerdings kennt McLaren die Situation, nach einem schwachen Start zurückschlagen zu müssen.

In der Saison 2022 dauerte es vier Rennen, bis Norris den ersten Podestplatz holte, beim Auftakt in Bahrain ging das Team leer aus. Stella ist sich daher sicher, dass McLaren auch nach dem schwierigen Saisonstart noch genügend Pfeile im Köcher hat, um in den nächsten Rennen zurückzuschlagen. Das nächste Rennen findet am 19. März auf dem Stadtkurs in Saudi-Arabien statt, wo Ricciardo im Jahr 2021 den fünften Platz belegte.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.