Lando Norris stinksauer: "Eigentlich sollte ich da vorne sein!"

In gewisser Weise ähnelt der Sprint von Katar dem Grand Prix von Monza 2021. Denn das ganze Jahr über hat Lando Norris die Oberhand über seinen Teamkollegen bei McLaren, doch wenn es darauf ankommt, dann fahren die anderen die Lorbeeren ein. Daniel Ricciardo war es vor zwei Jahren, der in Italien den überraschenden Doppelsieg anführte, und jetzt im Sprint holte Oscar Piastri den Sieg.

Damit hat der Australier, der sein Rookiejahr absolviert, früher einen Sieg eingefahren als Norris, der weiterhin auf einen ersten Platz wartet. Der Brite weiß: Die Chance in Katar war da, doch genau dort hat er es mit einer ganzen Latte an Fehlern vermasselt - und das nervt ihn. "Ich glaube, ich war noch nie so frustriert über mich wie jetzt", sagt er.

Dass er im Sprint auf das Podium gefahren war und mit dem Team einen Sieg bejubeln konnte, interessiert ihn im Moment nicht. "Die Frustration der letzten beiden Tage überschattet alles. Die negativen Dinge wiegen mehr als die positiven Dinge", sagt er gegenüber Sky. "So funktioniert mein Kopf."

Norris weiß, dass auch er in der Position von Piastri hätte sein können, wenn nicht sogar müssen. "Es tut schon weh", sagt er zerknirscht. "Ich habe es heute Morgen verkackt und sollte eigentlich auf Pole stehen. Und auch gestern hätte ich auf Platz eins oder zwei stehen müssen für das Rennen", meint er. "An diesem Wochenende zählt es, und da mache ich zu viele Fehler. Das ärgert mich."

Schon im Qualifying war Norris mehrfach Opfer der Tracklimits geworden und bekam in Q3 gleich beide Zeiten aberkannt, sodass er am Sonntag nur von Position zehn aus ins Rennen gehen wird. Im Shootout für den Sprint am Samstag versemmelte er die letzte Kurve und ermöglichte so seinem Teamkollegen die Pole.

Norris betont: "Oscar hat einfach einen besseren Job an diesem Wochenende gemacht als ich und verdient die Position. Ich starte dort, wo ich es verdiene, weil ich einfach eine schlechte Leistung gezeigt habe."

Ihn frustriert, dass er vor allem dann nicht abliefert, wenn das Auto gut funktioniert und das Team einen guten Job gemacht habe, um sich zu verbessern. "Dass wir heute ein Doppelpodium geholt haben, macht es ein bisschen besser", sagt er zwar, aber: "Ich habe mich selbst im Stich gelassen."

Doch gibt es etwas am Auto, das ihn an diesem Wochenende hemmt? "Nein, einfach nur fehlendes Talent", winkt er ab.

Viele Probleme im Sprint

Auch der Sprint verlief für den McLaren-Piloten nicht optimal. Von Startposition zwei verlor er auf Medium-Reifen zu Beginn gleich einmal vier Positionen. "Es war hart. Jede Chance zurückzufallen habe ich im Grunde genutzt", lästert er über sich selbst.

Von der rechten Startseite hatte er auf Mediums kaum eine Chance, sich gegen die linke Startseite und Fahrer auf Softs zu verteidigen - daher sein schlechter Start. Als er dann in einen Rhythmus kam, kamen immer wieder Safety-Cars, die den Soft-Fahrern halfen.

"Als ich dann auf den Ferrari aufgeschlossen habe, hatte der DRS, sodass ich ihn nicht in der ersten Runde schnappen konnte und wieder aus dem Rhythmus kam und nicht das machen konnte, was Max gemacht hat", schildert er. "Und dann bin ich in Kurve 2 auf einen nassen Fleck gekommen, wo die Jungs gecrasht sind, und bin wieder zurückgefallen."

"Es war einfach nicht mein Wochenende, und ich habe hier und da Fehler gemacht, aber trotzdem habe ich gut gekämpft", meint er weiter. "Ich hätte nicht gedacht, dass ich George [Russell] noch kriegen würde, aber das DRS war ziemlich stark. Also konnte ich ihn von weit hinten in Kurve 1 bekommen und ein weiteres Doppelpodium für McLaren holen."

Fehler lagen nicht am Teamkollegen-Druck

Am Ende stand aber wieder einmal ein anderer McLaren-Fahrer im Rampenlicht. Wobei auch der angesichts des WM-Titels von Max Verstappen etwas zur Nebensache wurde. "Ich habe das Gefühl, dass Max Oscar ein wenig das Rampenlicht gestohlen hat, aber beide haben es heute verdient", sagt er.

Dass Piastri seinen ersten Sieg früher als er geholt hat, wurmt Norris aber. "Ich probiere es nun schon eine lange Zeit, aber Oscar hat an diesem Wochenende einen Mega-Job gemacht. Ich habe hingegen viele Fehler gemacht, und er hat davon profitiert, weil er besser war. Das muss ich anerkennen", so der Brite, der aber sagt, dass seine Fehler nicht mit der zuletzt starken Leistung Piastris zusammenhängen.

"Mein Fehler hat nichts damit zu tun, wer mich schlägt oder nicht oder um welche Positionen wir kämpfen, ob es P1 oder P20 ist", winkt er ab. "Es sind einfach Fehler zu verschiedenen Zeitpunkten und aus verschiedenen Gründen."

Norris weiter: "Einen schnellen Teamkollegen zu haben, ist gut für mich. Es bringt mich mehr an meine Grenzen, was ich gleichzeitig hasse und liebe. Er macht einen guten Job und verdient es."

"Jeder hat solche Wochenenden"

Dabei weiß der McLaren-Pilot genau: "Ich hätte heute auf der Pole stehen sollen. Ich hätte gestern zumindest eine gute Chance gegen Max haben sollen, aber ich habe einfach zu viele Fehler gemacht, die es mich gekostet haben. Sie haben mich heute Positionen gekostet und auch Positionen für morgen gekostet."

"Ich muss von Platz zehn starten, obwohl das Auto gut genug war, um locker in den Top 3 zu landen", sagt er. "Ich habe mir das Leben und das des Teams schwer gemacht, wenn es eigentlich das komplette Gegenteil sein sollte."

"Aber ich schätze, jeder hat solche Wochenenden. Und meines ist eben das hier. Es ist nur schade, dass es so ist, wenn das Auto so schnell ist."

