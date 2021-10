Lando Norris: Neues Formel-1-Auto für 2022 fährt sich "nicht so schön"

Noch weiß niemand mit Sicherheit, wie sich die neuen Formel-1-Boliden ab 2022 auf der Rennstrecke verhalten werden. Denn fertige Autos gibt es zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht. Allerdings testen die Teams ihre neuen Fahrzeuge aktuell bereits im Simulator. Und da liefert Lando Norris nun spannende Einblicke.

"Es ist ein Auto, das ganz anders zu fahren ist. In gewisser Hinsicht ist es nicht so schön wie in dieser Saison", berichtet er im Gespräch mit 'Motorsport-Total.com'. Hintergrund: Die neuen Autos sollen unter anderem deutlich Abtrieb verlieren. Das macht die Boliden langsamer - und eben auch weniger schön zu fahren.

"Hoffentlich ist das bei allen anderen Teams auch so", sagt McLaren-Pilot Norris und ergänzt: "Es bringt nichts, darüber nachzudenken, ob es toll oder schrecklich ist. Man muss einfach seinen besten Job machen, und hoffentlich kommen wir in der nächsten Saison mit einem guten Auto zum Wintertest."

"Das einzige Auto, das wir gesehen haben, ist das in Silverstone", erinnert er an den Großen Preis von Großbritannien, als die Formel 1 ein Modell eines möglichen Autos für 2022 präsentierte. Den McLaren gebe es bislang nur als Entwurf. "Aber jede Woche kommt etwas dazu, was neu und anders ist", so Norris.

Die Testfahrten für die Formel-1-Saison 2022 beginnen im Februar. Es bleibt bis dahin also genug Zeit, auch das Fahrerlebnis noch zu verbessern.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.