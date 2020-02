Lando Norris: Nicholas Latifi soll nicht so viel jammern ...

Der Wintertest der Formel 1 in Barcelona wurde im Jahr 2020 von acht auf sechs Tage verkürzt. Für Rookies wie Nicholas Latifi heißt das weniger Zeit im Auto vor dem Saisonstart in Australien am 15. März. Darüber hat sich der frisch gebackene Williams-Pilot beschwert, was ihm Kritik seitens McLaren-Youngster Lando Norris eingebracht hat.

'Ich habe da kein Mitleid, das ist halt Pech", sagt Norris. "Wenn ich nur drei Tage hätte, würde ich mir wünschen, dass andere Fahrer Mitleid mit mir haben, aber wir sind in der Formel 1, da gibt es das nicht." Außerdem sieht der Brite die Verkürzung des Tests als kein großes Problem für Latifi an, auch weil der Formel-1-Rookie in der Saison 2019 sechs Freie Trainings für Williams bestritten hat.

Im ersten Teil des Barcelona-Tests hat Latifi aufgrund von technischen Problemen vergleichsweise nur wenige Runden absolvieren können. In der aktuellen Woche hat der Formel-1-Neuling aber ordentlich aufgeholt und viele Kilometer abgespult. Deshalb hat Norris doch etwas Verständnis für den Williams-Piloten: "Es wird für ihn eine größere Herausforderung werden. Das ist Pech, aber Mitleid habe ich nicht."

Doch was ist eigentlich der Grund für die Verkürzung des Formel-1-Tests? Im Fokus stehen die Kosten, die der Formel-1-Zirkus für die Teams verursacht. Dennoch regt sich im Fahrerlager Widerstand gegen die Maßnahme. Latifis Teamchefin Claire Williams sagt, dass die Formel 1 dadurch "unterm Strich nicht billiger" wird.

