Lando Norris: Ob Rookie oder Routinier macht keinen Unterschied

Lando Norris sagt, dass es für ihn keinen Unterschied macht, ob er einen erfahrenen Teamkollegen wie aktuell Daniel Ricciardo oder einen Rookie wie mit Oscar Piastri in der kommenden Saison an seiner Seite hat.

Mit der Verpflichtung von Piastri wird Norris in der Saison 2023 endgültig als Teamleader bei McLaren aufsteigen, nachdem er schon seinen bisherigen Teamkollegen Ricciardo deutlich im Griff hatte, obwohl dieser über eine viel größere Erfahrung in der Formel 1 besitzt.

"Ich würde sagen, es bleibt gleich, so wie ich es jetzt mache", sagt Norris angesprochen auf die McLaren-Situation für 2023. "Ich meine, mein Job besteht darin, mein Auto so schnell wie möglich zu fahren. Es geht nicht darum, etwas anderes zu tun."

"Aber natürlich, wenn ein neuer Fahrer kommt, und wenn man sich mit anderen Teams messen will, dann bin ich immer bereit zu helfen und meine Meinung und meine Gefühle, die ich habe, zu äußern. Und ob das dem anderen Fahrer hilft oder nicht, das ist alles, was ich wirklich tun kann."

Norris betont: Gibt keinen Nummer-Eins-Fahrer bei McLaren

Auf die Frage, ob die Medien viel zu viel in Teamdynamiken und in potenzielle Nummer-Eins- und Nummer-Zwei-Rollen hineininterpretieren, antwortet der Brite: "Ja. Ich sehe viel zu oft, dass sie denken, [ein Team] kümmert sich nur um einen Fahrer. Der andere scheint ihnen völlig egal zu sein."

"Das gilt nicht nur für uns, sondern für jedes Team. Ich liebe es, wenn die Leute denken, sie wüssten, wovon sie reden, aber sie haben offensichtlich keine Ahnung. Und manchmal ist das komplette Gegenteil der Fall. Ich würde also sagen, ja."

"Es geht eher darum, wie wir besser zusammenarbeiten können, um am Ende des Tages ein besseres Ergebnis zu erzielen. So ist es bei uns, andere Teams arbeiten vielleicht anders. Bei uns gibt es keine Prioritäten. An einem Wochenende kümmere ich mich um eine Sache, und am nächsten Wochenende hat Daniel den Vorrang. Das ist völlig fair."

