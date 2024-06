Lando Norris: Russell ist Favorit, aber auch McLaren kann gewinnen!

Kann McLaren beim Formel-1-Rennen in Kanada 2024 erneut um den Sieg kämpfen? Lando Norris und Oscar Piastri stehen zwar nicht in der ersten Startreihe, weil die mit den zeitgleichen George Russell und Max Verstappen besetzt ist, dennoch hat man von den Plätzen drei und vier eine gute Ausgangslage - zumal Norris mit 0,021 Sekunden Rückstand nur wenig zur Pole gefehlt hat.

"Wir hatten in den vergangenen Rennen eine großartige Rennpace, von daher würde ich ja sagen", entgegnet der Brite auf die Frage, ob er am Sonntag mit um den Sieg fahren kann. McLaren hatte mit seinem Upgrade in Miami einen großen Schritt gemacht, das Rennen dort gewonnen und war in Imola und Monaco jeweils auf Position zwei gefahren.

"Ich war zuversichtlich, dass wir hier gut sein würden", entgegnet auch Piastri. "Jetzt wo wir wirklich mit an der Spitze sind, wollen wir jedes Mal gewinnen", stellt er klar. "Natürlich werden wir nicht jedes Rennen gewinnen, aber ich denke nicht, dass wir uns ab jetzt geringere Ziele setzen sollten."

Dass McLaren in einem so schwierigen Qualifying wie am gestrigen Samstag mit beiden Autos in der zweiten Startreihe steht, ist aus seiner Sicht "ein wirklich gutes Ergebnis" für McLaren. "Ich bin sicher, dass wir beide enttäuscht sein werden, dass wir nicht in der ersten Reihe stehen, aber an solchen Tagen kann es für dich wirklich schwierig werden."

So sei es zumindest ein solides Ergebnis, das McLaren in der Meisterschaft auch brauche. Und es bringt beide Fahrer in eine vernünftige Ausgangsposition für das Rennen.

Favorit ist für Norris dort aber ein anderer: "George war das ganze Wochenende über der Favorit. Mercedes war sehr schnell, und George hat im Qualifying einen großartigen Job gemacht", lobt er. "Sie scheinen sich etwas wohler zu fühlen und waren vom ersten Run an vorne in der Zeitentabelle - und wir nicht unbedingt."

Trotzdem sieht er für McLaren durchaus Chancen, denn man habe sich im Wochenendverlauf etwas mehr steigern können. "Und sonntags performen wir in den vergangenen Monaten immer sehr gut. Wenn uns das wieder gelingt, dann bin ich gespannt, was für ein Rennen wir zeigen können."

Und auch Piastri ist gespannt: "Wir sahen im Trockenen konkurrenzfähig aus, und wir sahen im Nassen konkurrenzfähig aus. Aber niemand weiß, was die Reifen in beiden Situationen machen werden. Der längste Run von irgendjemandem waren sechs oder sieben Runden. Mir ist aber egal, was kommt", so der Australier.

"Vielleicht wäre es im Trockenen ein besseres Rennen, weil es etwas Strategie gäbe und das Überholen vielleicht ein wenig einfacher wäre, aber wenn es nass ist, dann gibt es eine gute Chance, dass Leute Fehler machen", so Piastri. "Ich bin sicher, dass es egal wie aufregend wird."

