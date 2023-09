Lando Norris: "Schulde McLaren viel, aber nicht mein Leben!"

Aktuell scheitert ein möglicher Wechsel von Lando Norris zu Red Bull daran, dass der Engländer einen langfristigen Vertrag bis 2025 bei McLaren besitzt. Red Bulls Motorsportkonsulent Helmut Marko hatte gegenüber ServusTV gemeint, dass Norris ein Kandidat für das Cockpit neben Max Verstappen wäre - wenn nicht der lange McLaren-Vertrag dagegen sprechen würde.

Norris kam 2019 mit dem Rennstall in die Formel 1 und gehört schon seit 2017 dem Nachwuchsprogramm des Teams an. Doch dass er deswegen bis in alle Ewigkeit bei McLaren bleiben muss, das sieht der Brite nicht so: "Ich schulde McLaren viel, aber ich schulde ihnen nicht mein Leben", sagt er in einem Interview mit RaceFans.

Er kann sich durchaus eine Zukunft in einem anderen Team vorstellen und sagt, dass es in der Vergangenheit durchaus Gespräche gegeben habe. Aber: "McLaren hat sich immer als eine der besten Optionen herausgestellt, die ich machen konnte", betont er.

Norris sagt, es habe durchaus Zeiten gegeben, in denen er McLaren hätte verlassen können, "aber dann hätte McLaren wie 2020 und 2021 gut abschneiden können und jeder hätte gesagt: 'Was für ein dummer Schritt!'"

Denn viele Gelegenheiten, sich wirklich verbessern, gab es für ihn nicht: "Ferrari ist im Grunde immer dicht gewesen, Mercedes ist im Grunde immer dicht gewesen, bei Red Bull ist immer eine Menge los, aber McLaren hat sich immer als beste Option erwiesen, und deswegen bin ich noch hier", sagt er.

Und je länger er für das Team aus Woking fährt, desto mehr verstärke sich sein Wunsch, auch mit dem Team die Lorbeeren zu ernten: "Jedes Jahr, das ich hier bin, trägt dazu bei, dass ich immer mehr mit McLaren gewinnen möchte, denn ich denke, dass es dann umso verdienter wäre, wenn die guten Zeiten kommen."

Bei McLaren wartet Norris noch auf seinen ersten Formel-1-Sieg, kam dabei aber schon acht Mal auf das Podest. Am nächsten kam er seinem Erfolg beim Rennen in Sotschi 2021, als er kurz vor Schluss in Führung lag, bei einsetzendem Regen aber die falsche Entscheidung traf und nicht zum Reifenwechsel an die Box kam, sodass er noch Siebter wurde.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.