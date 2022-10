Lando Norris: Schwerer gewordene Autos lassen Pirelli schlecht aussehen

Audio-Player laden

Sind die aktuellen Formel-1-Autos einfach nicht dafür geschaffen, mit kalten Reifen auf die Strecke zu fahren? Das glaubt Lando Norris zur aktuellen Debatte um das geplante Verbot der Heizdecken. Die Fahrer waren beim Reifentest in Austin schon mit einer reduzierten Temperatur von 50 Grad Celsius unterwegs, wie es in der kommenden Saison angedacht ist.

"Es waren die bestmöglichen Bedingungen für die Reifen: super warm, heiße Strecke und ein schneller erster Sektor, um Temperatur rein zu bekommen - und trotzdem waren sie nicht schön", sagt der McLaren-Pilot über die Reifen am vergangenen Wochenende. "Es war einfach, die Vorderräder zu blockieren, die Hinterräder zu blockieren - einfach komplett unvorhersehbar."

Daher fiel das Fazit der Fahrer auch vernichtend aus: Sie wollen das Heizdeckenverbot verhindern, weil sie fürchten, dass es sonst zu schweren Unfällen kommen wird.

"Das Ding ist: Die meisten Meinungen kommen von Leuten, die noch die alten, deutlich leichteren Autos gefahren sind, also von 2007, 2008 oder 2012. Die Reifen kamen da noch besser mit den Autos zurecht als heute, wo sie 200 Kilo schwerer sind", sagt Norris. Damals wogen die Autos noch rund 600 Kilogramm, 2022 sind es knapp 800 Kilogramm.

Doch Norris möchte Pirelli in Schutz nehmen: "Ich bin sicher, sie tun alles, um einen guten Reifen zu machen."

"Es ist so: Kalte Reifen werden sich nie gut anfühlen, aber vor allem das aktuelle Formel-1-Auto ist auf kalten Reifen nicht besonders gut", so der Brite weiter. "Es ist einfach in keinster Weise designt, um etwas seitwärts zu fahren. Es ist speziell für die Aerodynamik designt und nicht gemacht, um auf kalten Reifen herauszufahren."

Daher findet Norris auch nicht, dass die Formel 1 die richtige Serie ist, um Dinge wie ein Heizdeckenverbot umzusetzen. Denn das Problem ist für ihn nicht, dass es einfach nicht schön zu fahren ist, sondern dass es tatsächlich aus seiner Sicht ein Sicherheitsrisiko ist.

"Irgendwann wird jeder sein Auto wegschmeißen", glaubt er. "Von daher will das im Grunde kein Fahrer. Aber wir werden unter den Fahrern und der GPDA (Fahrervereinigung; Anm. d. Red.) darüber sprechen."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.