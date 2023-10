Lando Norris sieht beste Chancen für McLaren-Sieg 2023 "verspielt"

Als Zweiter (nach der Disqualifikation von Lewis Hamilton) stand Lando Norris am Sonntag beim Großen Preis der USA auf dem Circuit of The Americas in Austin zum vierten Mal in Folge auf dem Podium. Nach anfänglicher Führung durfte der McLaren-Pilot bis zur Rennhalbzeit sogar von seinem ersten Formel-1-Sieg träumen, musste sich auf der Strecke aber schließlich Weltmeister Max Verstappen und auch Hamilton geschlagen geben.

Norris' Freude über "einen großartigen Tag für uns" wurde nach dem Rennen allerdings etwas getrübt, denn der Brite glaubt, dass Austin in der Formel-1-Saison 2023 das letzte Rennen war, bei dem McLaren eine halbwegs realistische Chance auf einen Sieg hat.

"Haben wir unsere besten Chancen verspielt? Ich würde sagen, ja", sagt Norris. "Ich denke, Katar war unsere beste Chance, ein Rennen zu gewinnen. Und die haben wir verpasst." Grund für diese Einschätzung sind die Charakteristika der folgenden Strecken in Mexiko-Stadt, Sao Paulo, Las Vegas und Abu Dhabi, die dem McLaren-Auto nicht liegen dürften.

"Es gibt keine superschnellen Strecken wie Suzuka oder Katar mehr, auf denen wir stark sind. Ich glaube nicht, dass es noch gute Strecken für uns gibt. Ich glaube, unsere besten sind weg", sagt Norris. "Ich hoffe einfach, dass wir gute Ergebnisse einfahren können und denke, dass wir immer noch um Podestplätze kämpfen können, aber diese Jungs sind zu schnell für mich", sagt Norris mit Blick auf Red Bull und Mercedes.

Während der McLaren MCL60 in schnellen Kurven mit Red Bull mithalten kann, sind langsame Abschnitte die Achillesferse des Autos. "Wenn man sich die GPS-Overlays ansieht, wie schlecht wir in den langsamen Passagen sind, freue ich mich nicht auf Brasilien", sagt Norris. "Ich denke, es wird dort ziemlich dramatisch. Vegas und Abu Dhabi sind wahrscheinlich besser."

"Das Anbremsen von Kurve 11 und die Traktion aus Kurve 11 heraus war die problematischste Phase für unser Auto", bestätigt Teamchef Andrea Stella. "Das war keine Überraschung. Es hat mit den Bodenwellen zu tun und mit dem Bremsen und der Traktion in zwei sehr langsamen Kurven. Wir wissen, dass das Auto dort nicht so gut funktioniert."

Diese Schwachstelle werde McLaren bei der Entwicklung des Autos für die Saison 2024 angehen. "Aber in dieser Saison gibt es keine Möglichkeit, das Problem zu beheben", so Stella.

