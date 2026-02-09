Lando Norris sieht McLaren auf gutem Weg: "Auto macht weiter Spaß"

Lando Norris bereitet sich als amtierender Formel-1-Weltmeister auf die neue Saison vor und zieht nach den ersten Testfahrten mit dem neuen McLaren ein positives Fazit. Beim ersten Shakedown in Barcelona sammelte die Mannschaft aus Woking wichtige Daten, vor allem zur Zuverlässigkeit.

Trotz der üblichen Versuchung, Rundenzeiten mit der Konkurrenz zu vergleichen, warnt Norris davor, Testergebnisse überzubewerten. Entscheidend sei für ihn aktuell ein anderer Punkt: Das neue Auto fühle sich schnell und gut fahrbar an.

Nach drei intensiven Testtagen stand für Norris vor allem das Verständnis des neuen Autos im Mittelpunkt. Gerade in der frühen Phase mit neuen Regeln gehe es weniger um Bestzeiten als um Grundlagenarbeit. Trotzdem weiß der Brite, wie schwer es ist, die eigene Performance nicht direkt mit anderen zu messen.

Zuverlässigkeit für McLaren im Fokus

"Es ist so leicht, sich in Vergleichen zu verlieren, einfach weil wir alle wettbewerbsorientiert sind. Man will sich selbst immer gut sehen und das Gefühl haben, schnell sein zu können", erklärt Norris nach dem Barcelona-Shakedown gegenüber F1.com.

"Aber ich denke, wir haben viel verstanden - sowohl bei Fahrten mit wenig Sprit, mit viel Sprit als auch bei den Reifen", so Norris weiter. Ein zentraler Schwerpunkt der Tests lag auf der technischen Zuverlässigkeit aller Systeme. Sensorik, Antriebseinheit und Getriebe standen besonders im Fokus, um mögliche Schwachstellen frühzeitig zu erkennen. Genau darin sah Norris auch den Hauptzweck der Ausfahrt in Barcelona.

"Im Grunde haben wir genau das gemacht, wofür wir hergekommen sind: das Auto zu verstehen, besonders aus Sicht der Zuverlässigkeit. Sicherzustellen, dass alle Sensoren funktionieren, die Power-Unit, das Getriebe und was auch immer dazugehört."

Norris: "Fühlt sich wie ein Rennauto an"

Gerade in einer langen Saison könne das den Unterschied machen. Entsprechend werde das Team die Daten nun detailliert auswerten und weitere Verbesserungen ableiten.

"Es geht darum sicherzustellen, dass einfach alles so arbeitet, wie wir es erwarten", betont Norris. "Denn Zuverlässigkeit ist eines der wichtigsten Dinge. Vieles davon betrifft genau diesen Bereich, und vieles werden wir in den nächsten Tagen und Wochen im Team weiter analysieren, verbessern und optimieren."

Auch persönlich nutzte Norris die Testtage, um wieder ein vollständiges Gefühl für das Auto zu entwickeln. Kleinere Anpassungen an seinem Set-up seien noch nötig, insgesamt stimme jedoch der erste Eindruck. "Ein paar Kleinigkeiten muss ich hier und da noch anpassen, aber ansonsten fühlt es sich weiterhin wie ein Rennauto an - immer noch schnell und immer noch mit viel Fahrspaß", urteilt der Weltmeister.

McLaren wird die finale Lackierung seines 2026er-Autos bei einem Launch-Event in Bahrain an diesem Montag (9. Februar) präsentieren. Anschließend folgen weitere offizielle Testfahrten in Bahrain (11. bis 13. und 18. bis 20. Februar). Der Saisonauftakt steigt schließlich Anfang März beim Grand Prix von Australien.