Lando Norris stellt klar: "Party-Modus" ist ein Hirngespinst von Lewis Hamilton

Nach dem Qualifying zum Großen Preis von China hat Ferrari-Star Lewis Hamilton einen brisanten Verdacht geäußert: Der langjährige Mercedes-Pilot glaubt, dass sein früheres Team über einen speziellen Motor-Modus verfügt, der im Zeittraining zusätzliche Leistung freischaltet.

Anders kann sich der Brite, der die Arbeitsweise seines Ex-Teams noch bestens kennt, den Rückstand von Ferrari nicht erklären. In der Vergangenheit war es nicht ungewöhnlich, dass Motoren über einen sogenannten "Party-Modus" verfügten, bei dem kurzfristig mehr Leistung freigegeben wurde. (Erklärung von 2018: Was ist der Party-Modus?)

Doch der Party-Modus ist seit der Saison 2020 verboten. Und auch Weltmeister Lando Norris, der in seinem McLaren ebenfalls einen Mercedes-Motor nutzt, weist die Vermutung des Rekordweltmeisters direkt zurück: "Nein, haben wir nicht", stellt der 26-Jährige klar.

Lando Norris deutlich: "Manchmal spinnt man rum"

"Vielleicht ist er noch an die alten Zeiten gewöhnt, als es den noch gab", ergänzt Norris mit einem Schmunzeln und erinnert damit an eine Phase, in der Lewis Hamilton und Mercedes die Königsklasse nicht nur dank des umstrittenen Party-Modus' dominierten.

Seit dem Großen Preis von Italien 2020 ist damit allerdings Schluss: Mit der Technischen Richtlinie TD037/20 schob die FIA dem speziellen Motor-Modus im Qualifying einen Riegel vor, allerdings ohne den erhofften Effekt: Der Rückstand der Konkurrenz, insbesondere von Red-Bull-Pilot Max Verstappen, wurde durch das Verbot nicht kleiner.

Ob Norris glaubt, dass Mercedes im Qualifying wieder einen vergleichbaren Modus nutzt, ohne diese Möglichkeit an die Kundenteams weiterzugeben? "Nein", sagt der McLaren-Pilot deutlich und ergänzt mit einem kleinen Seitenhieb gegen Hamilton: "Manchmal spinnt man halt ein bisschen rum."