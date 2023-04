Lando Norris über Update: So hätte McLaren die Saison anfangen sollen

McLaren wird am Formel-1-Wochenende in Baku sein erstes Upgrade des Jahres haben und hoffen, damit einen Sprung nach vorne zu machen, nachdem die ersten drei Rennen aus Performance-Sicht eine Enttäuschung waren. Lando Norris freut sich auf das Upgrade, sagt aber auch, dass es eigentlich schon viel früher hätte am Auto sein sollen.

"Was wir jetzt haben, damit wollten wir eigentlich starten. Das hätten wir zu Saisonbeginn haben sollen", meint Norris. Stattdessen mussten die Fahrer mit einem Auto vorliebnehmen, das nicht dort war, wo man sein wollte.

In allen drei Qualifyings schied bislang ein McLaren schon in Q1 aus, und nach zwei Rennen war ein 15. Platz das beste Ergebnis des Teams, das erst durch die glücklichen Umstände in Melbourne zu Punkten kam zur Übersicht der Qualifying- und Rennduelle 2023.

Doch Norris betont: "Ich glaube, wir hatten Pech, wodurch die Dinge schlechter aussahen, als sie es in den ersten Rennen waren." Australien sei in der Hinsicht ein besseres Wochenende gewesen, und "die Dinge liefen definitiv ein bisschen mehr nach unseren Vorstellungen".

Jetzt soll das Upgrade von Baku den nächsten Schritt bringen. Aber: Norris weiß, dass auch viele andere Teams Verbesserungen für ihre Autos im Gepäck haben. "Unsere Aufgabe ist es also, zu versuchen, etwas größere Dinge zu bringen und ein wenig aufzuholen", so der Engländer.

"Ich denke, was wir an diesem Wochenende haben, ist einfach die Basis, mit der wir das Jahr hätten beginnen sollen, und es geht darum, zu verstehen, was wir jetzt haben." Das neue Auto gebe McLaren jetzt auch etwas mehr Raum für Verbesserungen, wie er betont.

"Also ja, ich freue mich", sagt Norris vor dem Rennen in Baku. "Das Team hat sehr gute Arbeit geleistet, um diese Dinge auf den Weg zu bringen und fertig zu stellen. Aber es geht darum, das Beste aus dem zu machen, was wir jetzt haben."

