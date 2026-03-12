Lando Norris überzeugt: Neue Regeln entwerten Mutkurven in der Formel 1

Nach dem Formel-1-Auftakt in Australien wurde viel über das lästige Energiemanagement und die Veränderungen im Zweikampf gesprochen. Kaum diskutiert wurde bislang die mögliche Entwertung von Mutkurven, die in den vergangenen Jahren besonders schwer zu meistern waren, etwa Pouhon, Eau-Rouge oder 130R.

"Ich denke, man kann als Fahrer immer noch einen Unterschied machen, indem man die Antriebseinheit richtig einsetzt, aber nicht unbedingt, indem man das Auto wesentlich besser fährt", meint Lando Norris dazu. "Ich glaube nicht, dass man jetzt in Pouhon fährt und sieht, wer die größten Eier hat."

Damit widerspricht der McLaren-Pilot den Aussagen von Sky-Experte Martin Brundle, der vor einigen Wochen erklärte, dass Streckenabschnitte wie "Eau-Rouge" in Spa oder "Copse" in Silverstone künftig wieder zu Mutkurven werden könnten, weil die neuen Autos deutlich weniger Abtrieb generieren als ihre Vorgänger.

"Es gibt immer noch eine Herausforderung in solchen Kurven, aber es ist eine ganz andere Art von Herausforderung", ergänzt Teamkollege Oscar Piastri. "Es geht nicht einfach darum, wer der Mutigste ist oder am meisten Speed in die Kurve mitnimmt."

Mut in Kurven wird auf Geraden bestraft

Das musste der Australier am vergangenen Wochenende in Melbourne selbst erfahren: "Im Qualifying letzte Woche wurde ich immer mutiger, und das hat mich auf den Geraden immer langsamer gemacht", erinnert Piastri mit Blick auf das Energiemanagement.

Allerdings sei der Albert Park eine Ausnahme gewesen. "Ich denke, das hängt von der Strecke ab", ergänzt der McLaren-Pilot und glaubt, dass es in China "viel einfacher" wird, denn es gibt viele Bremszonen und viele langsame Kurven, um Energie zu sparen.

"Ich denke, auf Strecken, die eher schneller Natur sind oder sehr lange Geraden haben, wird es tatsächlich schwierig." Dort werde künftig aber nicht mehr entscheidend sein, wer besonders mutig ist und die Kurven mit maximaler Geschwindigkeit durchfährt.

Fahrer kann in Kurven "weniger Unterschied machen"

"Man wird nur sehen, wer zum richtigen Zeitpunkt hochschaltet und die Menge an Gas gibt, die man geben muss - ohne die Energie zu verbrauchen, ohne die Batterie zu belasten und all diese Dinge", ergänzt Norris. "Also kann der Fahrer immer noch einen Unterschied machen, indem er die Antriebseinheit maximal ausnutzt."

"Aber es ist ein ganz anderer Stil als einfach zu sagen, wer am meisten Speed durch Pouhon trägt oder durch Kurve 9 bringt, wie am vergangenen Wochenende", sagt der McLaren-Pilot. "Es wird viel stärker davon bestimmt, was die Antriebseinheit braucht."

Wird die Eau-Rouge ab 2026 keine große Herausforderung mehr? Foto: LAT Images

Max Verstappen glaubt sogar, dass "alles einfacher" wird. "Du kannst weniger einen Unterschied machen", betont der Red-Bull-Pilot mit Blick auf die Energie, "denn je mehr du am Gas bist und je später du bremsen willst, desto schlechter ist das für dich."

Die Eau-Rouge werde auch mit den neuen Autos "easy flat" gehen, glaubt Verstappen. Im Gegenzug müsse man im mittleren Sektor "nur sehr wenig Batterie nutzen", ergänzt der Niederländer. "Also denke ich tatsächlich, dass der mittlere Sektor sehr langsam wird."

Rolle der Fahrer nicht geschwächt, aber "stark verändert"

Trotz aller Kritik ist Lando Norris überzeugt, dass die Rolle des Fahrers durch das neue Regelwerk nicht geschwächt wurde. "Sie wurde nur stark verändert", erklärt er. "Es ging früher einfach darum, zu sehen, wie man jede einzelne Millisekunde aus dem Auto selbst herausholen kann, rein aus Fahrersicht."

"Vergiss den Motor, der war immer ziemlich gut für alle. Es ging einfach darum, wer an diesem Tag das Maximum aus dem Auto rausholen kann. Und das war's", erklärt Norris weiter. "Und man fährt so, wie man sein ganzes Leben lang gefahren ist: Gas, Bremse, generell mehr Gas und weniger Bremse."

Nun müsse man "alles vergessen", was man in den Nachwuchsserien gelernt hat, und auf "eine völlig andere Art" fahren. "Die Sache ist: Der Fahrer kann immer noch großen Einfluss haben und kann sicherlich einen großen Unterschied machen, wenn es darum geht, die Antriebseinheit richtig zu nutzen."

"Nur, das ist nicht das, was wir jemals gelernt haben", erinnert der Weltmeister. "Wahrscheinlich auch nicht etwas, das wir als Kinder unbedingt tun wollten, aber so ist es jetzt. George Russell hat übrigens einen sehr guten Job darin gemacht, all diese Dinge zu verstehen."

"Und er verdient weiterhin Anerkennung dafür, dass er das Paket, das er hat, optimiert und diese Dinge vielleicht besser versteht als andere", lobt Norris, der ergänzt: "Also kann der Fahrer immer noch einen großen Unterschied machen." Nur die Eier zählen nicht mehr ...