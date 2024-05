Lando Norris: Umgang mit den Menschen ist Stellas größte Stärke

Lando Norris, Zweiter in der Startaufstellung beim Grand Prix der Emilia-Romagna 2024, ist der Meinung, dass die Wende bei McLaren nicht in erster Linie ein Resultat verbesserter Technik ist, sondern eine Folge des veränderten Teammanagements. Der McLaren-Pilot spricht damit seinem Teamchef Andrea Stella, der Ende 2022 von Andreas Seidl übernommen hat, ein Kompliment aus.

Norris hat in Miami seinen ersten Grand Prix gewonnen, und McLaren gilt seit dem Miami-Update als ernsthafter Herausforderer von Branchenführer Red Bull. "Vor einem Jahr", sagt er, "waren wir in Miami noch Letzter. Wir waren in Q1 raus. Es konnte gar nicht mehr schlechter werden."

Es waren düstere Zeiten für den heute 24-Jährigen. Er hatte sich gerade langfristig an McLaren gebunden, und mit den Abgängen von Teamchef Andreas Seidl und Technikchef James Key zu Sauber-Audi schien der Rennstall auseinanderzufallen. Dazu kam, dass McLaren Anfang 2023 sportlich hinterherfuhr.

Aber dann kam das Spielberg-Update, "und damit rückten wir wieder an die Topteams heran. Jetzt sind wir das drittbeste Team", findet Norris. "Wir fordern Ferrari gut heraus, aber wir sind noch nicht auf Augenhöhe mit Red Bull."

Die Gründe für die erfolgreiche Wende sind vielschichtig. Die infrastrukturellen Änderungen, die bereits unter Seidl eingeleitet wurden (etwa der neue Windkanal), spielen für die derzeitige McLaren-Form eine entscheidende Rolle. Weil die verbesserten Werkzeuge ermöglichen, dass McLaren ein höheres Entwicklungstempo bewerkstelligen kann.

Aber: "Letztendlich sind es die Menschen", erklärt Norris. "Es geht darum, das Beste aus ihnen und ihren Möglichkeiten herauszuholen. Einige der Schlüsselpersonen sind schon seit vielen Jahren bei uns. Es sind die gleichen Leute wie vor fünf, sechs Jahren. Es ist nicht so, dass wir einen Haufen neuer Leute haben, die uns erklären, was man anders machen muss."

"Viel liegt einfach daran, das Potenzial der Leute, die da sind, optimal zu entfalten und ihre tollen Ideen umzusetzen. Dazu ein paar Leute, die mit frischen Ideen und anderen Perspektiven von außen reinkommen. Das zusammen ist für uns wahrscheinlich der Bereich, in dem wir uns am meisten verbessert haben. Das ist der größte Unterschied, seit Andrea da ist."

Aber: "Unter seiner Führung hat sich viel getan", sagt Norris. "Wenn etwas erledigt werden muss, wird es erledigt. Er ist ein Racer, und er hört sich auch die Meinung von uns Fahrern an. Er versteht die Menschen, was sie wollen, was sie brauchen, damit sie ihre Fähigkeiten entfalten können. Das ist das Wichtigste, was er geleistet hat."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.