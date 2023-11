Lando Norris: Verstappen & Red Bull werden nicht so leicht zu knacken sein

Schwach angefangen, stark abgeschlossen: So könnte man die abgelaufene Formel-1-Saison 2023 für das McLaren-Team zusammenfassen.

An den ersten zwei Rennwochenenden der Saison (Bahrain und Saudi-Arabien) hatte es McLaren in den Qualifyings und den Rennen zusammengerechnet nur einmal in die Top 10 geschafft. Beginnend mit dem dritten Rennwochenende (Australien) kamen Lando Norris und Formel-1-Rookie Oscar Piastri langsam in Fahrt. Und im Sommer drehten die beiden mit dem überarbeiteten MCL60 dann so richtig auf.

Mit zusammengerechnet neun Podestplätzen haben Norris und Piastri dem McLaren-Team den vierten Platz in der abschließenden Formel-1-Konstrukteurs-WM 2023 gesichert. In der ersten Saisonhälfte hatte man noch deutlich hinter Aston Martin und streckenweise auch hinter Alpine zurückgelegen.

An Mercedes und Ferrari kam McLaren bezogen auf die Punkte zwar nicht mehr vorbei. Bezogen auf die Pace aber war das britische Traditionsteam in der zweiten Saisonhälfte mehr als nur einmal das stärkste dieser drei Teams.

"Wir lagen zwei Jahre lang klar hinter ihnen", sagt McLaren-Pilot Lando Norris in seiner Saisonbilanz 2023 über die Konkurrenz von Mercedes und Ferrari. "Aber während ihnen keine großen Schritte nach vorne gelungen sind, haben wir einen gewaltigen Schritt gemacht. Und es werden noch weitere Schritte kommen, denn wir haben jetzt eine Basis, auf der wir aufbauen können."

"Ich glaube, wir wissen jetzt, in welche Richtung wir gehen müssen", unterstreicht Norris und empfindet "Stolz auf das gesamte Team". In Erinnerung an den schwierigen Auftakt in die Saison sagt der McLaren-Pilot: "Wenn ich daran denke, wie ich in Bahrain die Saison schon so gut wie abgeschrieben hatte, war mit sieben Podestplätzen und all den großartigen Momenten, die wir erlebt haben, definitiv nicht zu rechnen."

"Wenn wir die Saison so begonnen hätten wie wir es bei Mitte der Saison gezeigt haben, dann würden wir jetzt in der Konstrukteurs-WM und in der Fahrer-WM auf dem zweiten Platz stehen", ist Norris überzeugt und unterstreicht abermals: "Wir sind auf dem richtigen Weg."

In der zweiten Saisonhälfte hat McLaren nicht nur mit regelmäßigen Top-3-Platzierungen - allein Norris kam sechsmal auf P2 ins Ziel - von sich reden gemacht. Quasi nebenbei hat man am Katar-Wochenende den Rekord für den schnellsten Formel-1-Boxenstopp aufgestellt. Zuvor war der Rekord in Händen von Red Bull gewesen.

Insgesamt aber, daraus macht Norris kein Hehl, fehlt McLaren auf Red Bull noch immer ein ganzes Stück. Über Weltmeister Max Verstappen, der mit dem RB19 sage und schreibe 19 der 22 Saisonrennen gewonnen hat, sagt der McLaren-Pilot: "Er macht einen guten Job, Red Bull macht einen hervorragenden Job. Das geht jetzt schon seit zwei Jahren so. Deshalb wird es für niemanden einfach, sie einzuholen. Der Schritt ist einfach gewaltig."

"Sie sind ja nicht nur in Bezug auf die Pace besser", stellt Norris über das Red-Bull-Team heraus. "Sie sind auch in Bezug auf den Reifenverschleiß viel besser, wie man hier [in Abu Dhabi] gesehen hat. Und Max ist einfach einer der besten Fahrer. Deshalb ist das eine Kombination, die ganz schwer zu schlagen ist."

"Ich glaube aber, dass wir jetzt fast soweit sind, um diese Herausforderung anzunehmen", so Norris.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.