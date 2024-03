Lando Norris: Vor 2026 stürzt Red Bull nicht vom Thron

Ob in der Formel-1-Saison 2024 jemand Red Bull gefährlich werden kann, wird McLaren-Fahrer Lando Norris vor dem Grand Prix von Australien gefragt. Er gibt eine klare Antwort: "Nein. Ich denke, wir müssen schon bis 2026 warten, bis sich die Dinge wirklich ändern."

Damit will Norris sagen: Unter dem aktuellen Technischen Reglement der Formel 1, das bis einschließlich 2025 verwendet wird, ist wohl nicht mit einem Ende der Red-Bull-Dominanz zu rechnen. Erst das Reglement ab 2026 biete die Chance auf einen "großen Umbruch", vor allem bei den Antrieben.

"Derzeit gibt es eigentlich keine Unterschiede zwischen den einzelnen Antrieben, sondern vor allem zwischen den Autos. Und ich erwarte, dass Red Bull [bis Ende 2025] immer einen Vorteil haben wird, weil Red Bull schon vorne ist. Und Red Bull ist genauso schlau und in vielerlei Hinsicht schlauer. Wenn es also genauso gute Arbeit leistet wie die anderen Teams, dann sollte es immer im Vorteil sein."

McLarens einzige Hoffnung gegen Red Bull

Die einzige Hoffnung aus Sicht der Konkurrenz sei, dass Red Bull "irgendwann mal die guten Ideen ausgehen", sagt Norris. Bis dahin könne man als gegnerisches Team nur aufholen. "Und wir als McLaren haben in den vergangenen zwölf Monaten am besten entwickelt. Insofern können wir mit unserer Arbeit sehr zufrieden sein."

Tatsache sei aber auch: "Es ist nicht genug." Denn McLaren sei trotz der Steigerung im Saisonverlauf 2023 "nicht nahe genug" dran an Red Bull, um ein echter Gegner für Max Verstappen und Sergio Perez zu sein. Eher schon könne Ferrari zur Gefahr werden für Red Bull, weil Ferrari "im Moment am dichtesten dran" zu sein scheint, meint Norris.

Warum Verstappen 2024 laut Norris nicht alles gewinnt

Er gehe deshalb nicht von einem Durchmarsch von Verstappen aus. Tenor: "Es wird dieses Jahr Rennen geben, die Max nicht gewinnt."

Und diese These begründet Norris so: "Er war schon vergangenes Jahr drauf und dran, einige Rennen nicht zu gewinnen. Wir waren im vergangenen Jahr manchmal nahe dran. Und Oscar [Piastri] hat ihn in einem [Sprint in Katar] sogar mal geschlagen und wir hatten einmal eine Poleposition."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.