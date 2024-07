Lando Norris: "Wäre dumm", wenn ich nicht mehr an WM-Titel glaube

Ist die WM nach dem Doppelsieg von McLaren in Ungarn wieder offen? Zumindest scheinen Red Bull und Max Verstappen nach dem dominanten Saisonbeginn zu straucheln. Dass der Niederländer drei Rennen in Folge nicht gewann, das gab es in der Ground-Effect-Ära bislang noch gar nicht. McLaren knabbert am Vorsprung des Weltmeisters und könnte bei anhaltender Form noch gefährlich werden.

Zumindest hat Lando Norris den Kampf trotz seiner 76 Punkte Rückstand noch nicht aufgegeben, auch wenn er Verstappen in Budapest zum ersten Mal in fünf Rennen wieder Punkte abgenommen hat.

"Ich habe Ende letzten Jahres gesagt, dass wir in diesem Jahr Rennen gewinnen werden. Und ich habe zu Beginn des Jahres gesagt, dass es für Red Bull nicht einfach werden wird - und all das ist eingetreten", betont der Engländer. "Als Team haben wir einen fantastischen Job gemacht."

Noch vor etwas mehr als einem Jahr fuhr McLaren im Hinterfeld mit und kämpfte darum, nicht in Q1 auszuscheiden. Jetzt ist man zeitweise das schnellste Auto im Feld.

Dennoch drückt Norris ein wenig auf die Euphoriebremse: Der Sieg in Ungarn war erst der zweite in dieser Saison. Damit hat man genauso viele geholt wie Mercedes. Red Bull steht hingegen schon bei sieben Saisonerfolgen.

"Und nur weil wir ein Rennen gewonnen haben und ein dominantes Auto hatten, heißt das nicht, dass wir auch das schnellste Auto haben", stellt er klar. Das beste Auto habe man seiner Meinung nach nämlich maximal zwei Mal in dieser Saison gehabt - mehr nicht.

Trotzdem spricht die jüngste Tendenz für McLaren, sodass sich noch Möglichkeiten für weitere Siege ergeben sollten, glaubt Norris. Und wenn es noch weitere Tage wie in Ungarn geben sollte, "dann natürlich, dann wäre es dumm, wenn du nein sagst", sagt er nach den WM-Chancen gefragt.

"Aber versteht mich nicht falsch: Ich weiß, dass ich 70, 80 Punkte aufholen muss, von daher werden viele Leute sagen, dass es keine Chance gibt", so Norris, "aber wir werden weiter kämpfen und ich werde mir die beste Möglichkeit dafür verschaffen."

Und sollte Verstappen weiterhin schlechte Tage wie in Budapest einbauen, wo er am Ende nur Fünfter wurde, dann will McLaren wieder daraus Kapital schlagen.

"Es kann noch viel passieren, von daher ist noch alles drin, denke ich", sagt er. "Es ist optimistisch, aber ich werde nicht 'nein' zu der Herausforderung sagen, und das Team definitiv auch nicht."

Gleichzeitig weiß Norris aber auch, das Verstappen ein schwieriger Gegner sein kann, wie er unter anderem im Zweikampf am Red-Bull-Ring feststellen musste. Doch er betont, dass er bereit ist, es mit Verstappen aufzunehmen. "Ich freue mich auf die Kämpfe, die wir haben werden."