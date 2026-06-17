Lando Norris warnt: Ferrari könnte die Formel 1 bald "dominieren"

"Wir können uns glücklich schätzen, dass Ferrari im Moment keinen besseren Motor hat", sagte Formel-1-Weltmeister Lando Norris nach dem Grand Prix in Barcelona bei Sky. Da hatte Lewis Hamilton gerade seinen ersten Ferrari-Sieg überhaupt und den ersten Sieg der Scuderia seit 2024 geholt.

Für Norris ist das ein Warnsignal. Denn nachdem Hamilton bereits bei den beiden Rennen zuvor in Kanada und Monaco jeweils den zweiten Platz hinter WM-Leader Kimi Antonelli belegt hatte, war das Rennen in Barcelona nun der erste Grand Prix 2026, der nicht von einem Mercedes-Fahrer gewonnen wurde.

Bislang galt der Mercedes W17 nach sechs Triumphen in Serie zu Beginn als Maßstab in der Formel-1-Saison 2026. Doch nach Barcelona erklärte bereits McLaren-Teamchef Andrea Stella, dass Ferrari zumindest beim Chassis inzwischen an Mercedes vorbeigezogen sei.

"Hätten sie einen besseren Motor, würden sie dominieren", vermutet auch Norris und erklärt: "Was die Kurvenperformance angeht, sind sie derzeit die Besten im Feld, und wir sind noch nicht einmal annähernd auf ihrem Niveau. Das ist die realistische Einschätzung."

"Wir sind noch sehr, sehr weit davon entfernt, dort zu sein, wo wir sein müssen", so Norris, der in Barcelona zwar ebenfalls als Dritter auf dem Podium stand. Allerdings profitierte der Weltmeister dabei davon, dass Antonelli kurz vor Rennende ausschied.

Fährt der WM-Zug ohne McLaren ab?

Bei McLaren spricht man ganz offen davon, 2026 noch in den Titelkampf eingreifen zu wollen. Doch in der Konstrukteurs-WM liegt man als Dritter nicht nur bereits 121 Zähler hinter dem Mercedes-Werksteam, auch Ferrari ist aktuell 49 Punkte enteilt.

Und Norris befürchtet, dass Ferrari im Laufe der Saison noch stärker werden wird. "Wenn sie auf der Motorseite Verbesserungen vornehmen, werden sie alle alt aussehen lassen", warnt er. Bereits beim kommenden Rennen in Spielberg will Ferrari ein Motorenupgrade einführen.

"Wir müssen uns jetzt richtig ins Zeug legen und schauen, welche Verbesserungen wir vornehmen können", betont Norris daher und erklärt: "Alle in der Fabrik geben ihr Bestes. Manche Dinge brauchen Zeit, aber wir müssen den Fortschritt im Moment wirklich beschleunigen, denn wir wollen im Rennen bleiben."

Leicht wird das nicht, denn laut Teamchef Stella hat Mercedes aktuell noch immer das beste Gesamtpaket im Feld. Und sollte Ferraris Motorenupgrade die Scuderia an dieser Front noch einmal ein Stück nach vorne bringen, könnte McLaren noch mehr unter Druck geraten.