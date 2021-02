Lando Norris: Was er aus der Saison 2020 für 2021 gelernt hat

2021 geht Lando Norris in seine dritte Formel-1-Saison. Angesprochen auf seine Ziele bleibt der McLaren-Pilot aber (noch) zurückhaltend: "Ich werde die Vorsaisontests und das erste Rennen abwarten, um mir ein klares Ziel zu setzen. Ich denke, das Hauptziel ist es, dort anzuknüpfen, wo ich 2020 aufgehört habe."

Das Ende des vergangenen Jahr, das er mit dem neunten Gesamtrang abschloss, hat der Brite in guter Erinnerung. "Abu Dhabi war der perfekte Ausgang für der vergangene Jahr. Sowohl das Qualifying als auch das Rennen waren nicht perfekt, aber von meiner Seite aus gut gemacht. Ich war zufrieden damit", blickt er zurück.

Beim Saisonfinale erzielte Norris mit Rang fünf die sechste Top-5-Platzierung seiner Saison. Einmal, beim Auftakt in Spielberg, stand er als Dritter sogar auf dem Treppchen. "In der Mitte der Saison lief es hingegen nicht immer so gut, insbesondere im Qualifying hatte ich etwas mehr zu kämpfen. Es fehlte mir an Selbstvertrauen im Auto und ich konnte es nicht so abstimmen, wie ich es wollte."

Die Stärken und Schwächen von Norris' 2020er-Saison

Der McLaren-Pilot erklärt: "So wie sich das Auto über die Saison hinweg weiterentwickelt hat, musste man es etwas anders fahren. Das machte es für mich ein bisschen schwerer. Es war nicht so sehr darauf optimiert, wie ich das Auto sonst fahre."

Wenn er seine bisherigen Formel-1-Saisons ins Verhältnis setzt, bezeichnet Norris die zweite als "wahrscheinlich schwierigste". "Die Debütsaison ist immer sehr speziell in Bezug auf die Herangehensweise, denn es ist ja alles neu. Aber dieses Jahr ähnelt dem vergangenen mehr, es geht in erster Linie darum, an Kleinigkeiten zu arbeiten."

Hauptaugenmerk für die Saison 2021 liegt auf Feintuning

An der Herangehensweise ändere sich aber nicht viel: "Ich gebe weiterhin alles und arbeite so hart wie möglich, um ein besserer Fahrer zu sein und in der Rangfolge aufzusteigen, und das mit jeder Session." Denn auch im dritten Jahr mit McLaren gebe es immer noch Dinge, "die ich, die wir als Team, erst verstehen lernen".

"Aber ich weiß jetzt, nach meiner zweiten Saison, noch genauer, wo ich ansetzen muss, um mich weiter zu steigern. Es sind mehr die Kleinigkeiten im Vergleich zu damals, an denen ich im Simulator bereits arbeite", verrät der McLaren-Pilot.

"Insgesamt gehe ich wieder mit etwas mehr Selbstbewusstsein in diese Saison, in die Wintertests und das erste Rennen. Ich weiß, was ich wirklich brauche im Auto und arbeite umso enger mit meinen Ingenieuren zusammen. Das wird sich sicher auch in der Performance niederschlagen", hofft der Brite. "Und auch mit Daniel zusammenzuarbeiten, wird mir helfen, ein besserer Fahrer zu werden."

Daniel Ricciardo verstärkt das Team von McLaren in dieser Formel-1-Saison als zweiter Fahrer, nachdem er 2019/20 für Renault unterwegs war. Für die Mannschaft aus Woking ist er der erste Grand-Prix-Sieger im Aufgebot seit drei Jahren. Insgesamt sieben Rennen gewann Ricciardo bisher, alle in seiner Zeit bei Red Bull.

Mit Bildmaterial von McLaren.