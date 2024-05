Lando Norris: Würde lieber gegen Newey gewinnen als mit ihm!

Die Bewunderung für Adrian Newey ist groß im Formel-1-Fahrerlager. Jeder kennt seine Erfolge und weiß um seine Fähigkeiten als Designer. Und jetzt, wo Newey bei Red Bull gekündigt hat, wollen viele unbedingt mit Newey zusammenarbeiten. Einzig McLaren-Fahrer Norris vertritt hier einen anderen Standpunkt und meint: "Es wäre doch großartig, wenn wir es ohne Adrian schaffen würden, nur um zu beweisen, wie gut unser Team derzeit ist."

Zumindest er selbst sei im Augenblick "sehr zufrieden" mit McLaren. "Wir befinden uns in einer guten Position. Und wenn man Zak [Brown] und Andrea [Stella] fragt, dann wäre der Tenor, dass wir alle gerade sehr zufrieden sind mit dem, was wir haben. Aber natürlich wollen wir versuchen, Druck zu machen und Red Bull abzufangen."

Ob das realistischer wird, wenn Red Bull bald nicht mehr auf die Dienste von Newey zählen kann? "Nun, wenn bei Red Bull alles auf ihn zurückgeht, dann ja", sagt Norris. "Ich bin mir aber sicher: Adrian ist nicht der einzige kluge Kopf im Team. Da sind alle gut."

"Und Red Bull ist ja nicht einfach nur gut, weil es ein gutes Auto hat. Red Bull ist bei allem gut: Es hat das beste Auto mit der besten Zuverlässigkeit und die besten Boxenstopps."

"All das geht nicht auf Adrian zurück. Red Bull fällt also nicht einfach in ein Loch, nur weil er geht. Es ist ein gutes Team und wird weiterhin sehr gute Leistungen erbringen", meint Norris.

Wie groß ist der "Newey-Faktor" wirklich?

Der Newey-Faktor werde sich aber "hoffentlich" trotzdem bemerkbar machen, sobald Newey nicht mehr bei Red Bull ist, sagt Norris weiter. Er spielt auf "das gewisse Extra" an, das Newey zur Entwicklung beisteuern könne, auf "clevere Ideen", ohne die Red Bull vielleicht "nicht mehr so schnell" vorankomme.

"Aber unterm Strich arbeiten viele kluge Leute bei Red Bull. Da ist man auf Kurs", sagt Norris. "Aber wenn wir schon vor Jahren ein so [stabiles] Team gehabt hätten, wie wir es heute haben, dann wären wir definitiv näher dran gewesen an Red Bull - oder hätten sogar mit Red Bull kämpfen können."

Ein Blick in die Formel-1-Statistik beider Teams dokumentiert in der Tat einen Unterschied: Von 2013 bis 2019 kam McLaren jeweils nicht unter die Top 3 der Konstrukteurswertung und schaffte es auch in den folgenden Jahren nicht, sich konstant an dritter Stelle zu halten. Red Bull wiederum hat seit 2009 nur 2015 keinen Top-3-Platz in der WM belegt, als das "konstanteste Team der vergangenen zehn, 15 Jahre" laut Norris.

Auch Newey als Designer hat seinen Beitrag dazu geleistet. Ähnliche Abstrahleffekte seien für das Team zu erwarten, dem sich Newey als nächstes anschließt. Oder wie es Norris formuliert: "Wer Adrian bei sich hat, wird Fortschritte machen. Er ist ein Genie, wie es nicht so oft vorkommt. Deshalb glaube ich: Es wäre eine Ehre für jedes Team, Adrian zu kriegen."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.