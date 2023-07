Langfristiger Vertrag: Österreich-Grand-Prix bis 2030 im Formel-1-Kalender

Die Formel 1 wird mindestens bis zur Saison 2023 auf dem Red Bull Ring in Spielberg fahren. Eine entsprechende Vereinbarung wurde am Sonntag vor dem Großen Preis von Österreich offiziell bekanntgegeben.

Kurios: Für Spielberg ist es bereits die zweite Vertragsverlängerung innerhalb weniger Monate. Erst im März hatte man einen neuen Kontrakt bis 2027 unterzeichnet. Nun wurde dieser vorzeitig noch einmal um drei weitere Jahre verlängert.

"Ich freue mich, diese Nachricht gemeinsam mit unseren hervorragenden Partnern in Österreich zu verkünden", erklärt Stefano Domenicali, der den neuen Vertrag dem 2022 verstorbenen Red-Bull-Boss Dietrich Mateschitz widmet.

"Die Vision und Leidenschaft von Dietrich Mateschitz, einem Mann, der diesen Sport liebte, haben dies alles möglich gemacht, und es ist ein ganz besonderer Moment und eine Hommage an ihn, dass wir bestätigen können, dass wir bis 2030 an diesem unglaublichen Ort Rennen fahren werden", so Domenicali.

"Das Rennen in Österreich ist ein großer Favorit unserer Fahrer und all unserer Fans, und wir freuen uns auf viele Jahre voller Spannung und Action, die vor uns liegen", so der Formel-1-Boss. Der neue Red-Bull-Boss Oliver Mintzlaff ergänzt: "Das ist eine gute Nachricht für alle Beteiligten."

"Für den Standort Spielberg, der dadurch nachhaltig gestärkt wird. Für die Formel 1, denn die einzigartige Tradition eines der spektakulärsten und stimmungsvollsten Rennen im Kalender wird fortgesetzt. Und nicht zuletzt für die Fans, Teams und Fahrer, die den Red Bull Ring lieben", so Mintzlaff.

Red Bull hatte den Österreich-Grand-Prix 2014 in den Formel-1-Kalender zurückgebracht, nachdem das Rennen zuvor letztmalig im Jahr 2003 ausgetragen worden war. Seitdem stand Spielberg regelmäßig im Kalender - teilweise sogar doppelt.

Während der Coronajahre 2020 und 2021 wurden jeweils zwei Rennen auf dem Red Bull Ring gefahren, eines davon jeweils als "Großer Preis der Steiermark". Seit 2016 fährt neben der Formel 1 auch die MotoGP wieder in Spielberg.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.