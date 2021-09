Langweilig und ohne Mehrwert: Sergio Perez kritisiert Formel-1-Sprints

Sergio Perez hat die Sprint-Qualifikation der Formel 1 als "sehr langweilig" kritisiert und glaubt nicht, dass das Format der Serie irgendeinen Mehrwert bringt. In Monza fand am Samstagnachmittag der zweite Sprint der Formel-1-Geschichte statt, der außerhalb der ersten Runde aber kaum Aufregung bot.

Perez war auf Platz neun gestartet und auf diesem auch ins Ziel gekommen. Der Red-Bull-Pilot war dabei jedoch einer der wenigen, die außerhalb der ersten Runde überholt hatten - er kassierte Lance Stroll. Abgesehen davon gab es für ihn wenig zu tun, weil Überholen schwierig ist und vor allem auf Medium-Reifen kein Reifenabbau stattfand.

"Nichts passiert da. Ich sehe den Vorteil eines Sprintrennen nicht", sagt Perez nach der Session. "Ich kann mir vorstellen, dass es auch für die Fans langweilig ist, genauso wie für die Fahrer. Um ehrlich zu sein, bringt es überhaupt nichts."

Die Formel 1 hatte das neue Format zu Testzwecken bei drei Grands Prix in diesem Jahr eingeführt und arbeitet bereits an möglichen Änderungen, um das Format in Zukunft öfters zu haben.

Doch Perez sieht aktuell wenig Sinn darin: "Das Problem mit den aktuellen Autos ist, dass man zum Überholen ein großes Delta braucht. Aber dafür braucht man ein gewisses Maß an Reifenabbau", sagt er. Doch dafür sei das Rennen mit seinen 100 Kilometern zu kurz. Selbst die Fahrer auf Softreifen haben heute keine Probleme bekommen.

"Und ich denke, dass sie wohl auch die falschen Strecken dafür genommen haben", ergänzt Perez. "Aber ich weiß nicht, was der ideale Ort für einen Versuch wäre."

Vielleicht hilft aber auch das neue Reglement ab 2022. Dann soll das Delta zum Überholen deutlich geringer werden, was die Tür für mehr Manöver und mehr Action im Sprint öffnen würde. "Aber mit den aktuellen Regeln ist es ziemlich schwer, irgendetwas dort herauszuziehen."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.