Las-Vegas-Grand-Prix: Rockband U2 pausiert wegen Formel 1

Wenn die Formel 1 nach Las Vegas kommt, muss auch eine erfolgreiche Rockband wie U2 weichen. Vom 4. November bis 1. Dezember müssen die Iren ihre Show in der spektakulären Veranstaltungshalle "The Sphere" aussetzen, da ein Teil des Geländes rund um die Halle für den Bau der Rennstrecke benötigt wird.

"Wie ich schon sagte, machen wir nach heute Abend eine kleine Pause. Wir geben Las Vegas der Formel 1 zurück", sagte Forntsänger Bono in der letzten Show vor der Pause, nachdem er zu Beginn der Show die Band als Max Verstappen [der niederländische Ersatzschlagzeuger Bram van den Berg], Lewis Hamilton [Adam Clayton], Charles Leclerc [The Edge] und Daniel Ricciardo [er selbst] vorgestellt hatte.

Bono nutzte auch die Gelegenheit, dem Publikum in Las Vegas eine kleine Nachhilfestunde zu geben. "Wenn Sie nicht wissen, was Formel 1 ist: Es ist ein Sport, bei dem sehr ordentliche, schlanke, fiese Männer und ein paar außergewöhnliche Frauen auf Raketen steigen und versuchen, auf der Erde zu bleiben und nicht in die Umlaufbahn zu geraten, so etwas in der Art. Ein bisschen wie Rock 'n' Roll, eigentlich! Nur weniger gefährlich", scherzt er.

Außenfassade wird mit 56,7 Millionen LEDs animiert

Die 2,3 Milliarden Dollar teure, kugelförmige Veranstaltungshalle "The Sphere", deren Außenfassade mit 56,7 Millionen LEDs animiert werden kann, wurde erst am 29. September 2023 eröffnet. Seitdem war sie die Heimat von U2 - bis die Formel 1 kam.

Laut Greg Maffei, CEO des Rechteinhabers Liberty Media, hat die Formel 1 "The Sphere" für die Zeit rund um den ersten Las-Vegas-Grand-Prix angemietet. "Das Rennen findet rund um die Sphere statt. Wir nutzen also ihr Eigentum", sagt er. Dazu gehört auch die animierte Außenfassade, die während des Rennwochenendes mit Werbung bespielt wird.

"Wir haben das in einige [Sponsoring-]Deals eingebaut und auch direkt Werbung an Parteien während des Rennens verkauft, was einen Teil unserer Kosten deckt", sagt Maffei. "Diese Kosten waren für uns notwendig, weil wir auf ihrem Gelände sein mussten." Außerdem findet am Sonntag nach dem Rennen ein von Liberty Media organisierter Brunch in der Halle statt.

"Wir haben eine langfristige Beziehung mit der Sphere, und ich denke, wir werden noch mehr Programme auf die Beine stellen", sagt Maffei. Künftig will die Formel 1 die Sphere noch stärker in das Konzept des Las-Vegas-Grand-Prix einbinden.

In diesem Jahr musste das Programm etwas improvisiert werden, da lange nicht klar war, ob die Halle rechtzeitig zum Rennen eröffnet werden kann. "Ich denke, dass wir in den nächsten Jahren noch viel mehr zu tun haben werden", so Maffei.

Mit Bildmaterial von Las Vegas GP.