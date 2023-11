Las Vegas: Hülkenberg wechselt freiwillig auf altes Haas-Paket zurück

Noch in Austin als großer Hoffnungsbringer gehandelt für eine Verbesserung der Pace- und Reifenverschleißprobleme, sind spätestens nach der erneuten Pleite in Brasilien erste Zweifel am "größten Update der Teamgeschichte" im Hause von Haas aufgekommen.

Nur vier Rennen nach der erstmaligen Einführung wird das amerikanische Team in Las Vegas nun bereits mit Nico Hülkenberg auf die alte Spezifikation zurückwechseln. Dabei geht es jedoch nicht wie man vermuten könnte darum, Paralleltests mit beiden Versionen durchzuführen, wie das das Team in einer Pressemitteilung bekannt gibt.

Auf die Gründe für den Schritt angesprochen, erklärt Teamchef Günther Steiner: "Der Hauptgrund dafür war, dass Nico das Gefühl hatte, dass die alte Spezifikation besser zu ihm passt, und bei Kevin war es genau umgekehrt. Wir haben uns dafür entschieden, ihnen zu geben, was sie wollen. Wir haben noch zwei Rennen vor uns und nichts zu verlieren, also haben wir versucht, zu tun, was wir können."

"Wir könnten über das Sammeln von Daten diskutieren, aber wir haben genug Daten, es ist eine Entscheidung, die darauf basiert, was jeder Fahrer mehr mag. Das bringt sie in eine komfortable Position, sodass sie mit dem Auto, das sie bekommen, so zufrieden wie möglich sind."

Las Vegas: Werden die Schwächen zu Stärken?

Besonders erschreckend war die Leistung des Haas-Teams beim Sprint von Brasilien, als man im Gegensatz zur Konkurrenz auf den härteren Medium-Reifen setzte und über die Renndistanz gegen die Soft-Fahrer dennoch komplett chancenlos blieb und den größten Reifenverschleiß von allen Teams hatte.

Das in Austin eingeführte Update sollte nicht nur ein neues Konzept mit Blickrichtung auf die Entwicklung für 2024 sein, sondern zudem die Reifenverschleißthematik verbessern, den Abtrieb erhöhen und gleichzeitig die Effizienz des Autos verbessern, um auf den Geraden schneller zu sein.

Die schlechten Eigenschaften des Haas VF-23 könnten sich in Las Vegas jedoch als nützlich erweisen. Zwar verschleißt man die Reifen üblicherweise sehr schnell, doch bei den voraussichtlich kalten Temperaturen um die zehn Grad Celsius könnte sich dies eher als Pluspunkt herausstellen, da man bei diesen niedrigen Temperaturen die Reifen nur schwer auf Betriebstemperatur bekommt.

Steiner über Verschleiß: Schlimmer als Brasilien geht nicht

"Die niedrigen Temperaturen sind eine Herausforderung", weiß auch Steiner. "Jeder weiß, dass man die Reifen über der Mindesttemperatur halten muss, die bei über fünf Grad liegt, also müssen wir sie immer etwas wärmer halten. Es ist eine Kombination aus der Temperatur und der Rauheit des Asphalts, aber ich glaube nicht, dass der Reifenabbau für uns viel schlimmer werden kann als in Brasilien."

"Am Donnerstag, während des Trainings, werden wir die Oberfläche, die Strecke und die Temperatur kennenlernen und dann werden wir mehr wissen", so der Südtiroler, der auf dem neuen Formel-1-Kurs mit Überraschungen rechnet, nicht nur aufgrund des speziellen Streckenlayouts.

"Ich denke, es wird Überraschungen geben, wie immer, wenn wir eine neue Strecke besuchen. Ich weiß nicht, was dort auf mich zukommt, aber bei einer neuen Strecke und vor allem bei einem Straßenrennen ist es immer etwas Neues, aber ich denke, es wird ein gutes Rennen werden."

"Ich sage immer: Man sollte mal fünf Jahre zurückgehen. Wenn jemand gesagt hätte, dass Formel-1-Autos den Strip hinunterfahren, hätten sie nicht einmal eine Diskussion darüber geführt, oder ich hätte eine solche Diskussion nicht geführt, weil ich das nie für möglich gehalten hätte, und jetzt ist es passiert. Es wird also etwas Besonderes sein."

