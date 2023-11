Las-Vegas-Strecke: Wo geht sie lang und wo fahren die Autos vorbei?

Die neue Rennstrecke von Las Vegas wird ein Schock für die Sinne sein, aber es sind nicht nur die Neonlichter, die atemberaubenden Wahrzeichen und die nächtliche Partystimmung, die sie auszeichnen werden. Mit 6,1 Kilometern ist sie nach Spa und Dschidda die drittlängste Strecke der Formel 1 und mit ihren 17 meist flüssig zu fahrenden Kurven wird sie auch eine der schnellsten sein.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Formel 1 die Stadt der Sünde besucht - 1981 und 1982 fand das Rennen auf dem Parkplatz des Caesars Palace statt. Diesmal ist alles ganz anders, denn die Strecke führt die Fahrer durch einige der berühmtesten Straßen der Stadt. Man kann sich darauf gefasst machen, dass die Autos unter Fußgängerbrücken, an Einschienenbahnen und zwischen vielen der großen Casinos auf dem Strip hindurchfliegen.

Über 30 Entwürfe wurden erstellt, bevor das endgültige Layout ausgewählt wurde, und es hat mehr als ein Jahr gedauert, die gesamte Infrastruktur einzurichten - einschließlich einer brandneuen permanenten Box und eines Fahrerlagers. Wird sich das alles lohnen?

Kurven 1 und 2

Die Rennstrecke beginnt auf einem stillgelegten Parkplatz - aber wenn das alles ein bisschen nach 1980 klingt, dann ist es genau das Richtige. Die Formel 1 hat diesen Bereich in eine mit Tribünen gefüllte Unterhaltungszone mit einem 500 Millionen Dollar teuren Boxen- und Fahrerlager-Komplex verwandelt, der mit dem ikonischen Formel-1-Schild gekrönt ist und den Paddock Club beherbergt, den ultimativen Ort, um das Rennen zu verfolgen.

Die erste Kurve ist eine enge Linkskurve, die schnell auf die kurze Start-Ziel-Gerade folgt. In der Startaufstellung reihen sich die Autos ganz hinten in Kurve 17 ein und haben einen sehr kurzen Weg zum ersten Bremspunkt, sodass es in der ersten Runde viel Action geben dürfte.

In einer fliegenden Runde hingegen wird die fließende Kurve 17 die Autos mit Höchstgeschwindigkeit über die Start-Ziel-Linie und in diese Kurve führen. Somit sollte dies ein guter Ort sein, um nach mutigen Überholmanövern Ausschau zu halten.

Kurven 3 und 4

Im weiteren Verlauf dieses Abschnitts vereinen sich die nächsten beiden Rechtskurven erneut, diesmal in einer langgezogenen Kurve. Dadurch werden die Autos auf die Koval-Lane beschleunigt, eine ein Kilometer lange Gerade, die eine der längsten im Formel-1-Kalender ist, aber damit nicht einmal ansatzweise die längste auf dieser Strecke ist.

Kurve 5

Hier beginnt das visuelle Spektakel der neuen Rennstrecke von Las Vegas, wenn die Fahrer die Koval-Lane hinunterfahren und auf die 90-Grad-Kurve zufahren, während die neue Sphere - eine verrückte, 112 Meter hohe Kuppel mit winzigen LED-Lichtern - ins Blickfeld rückt. Es wird sicherlich schwer sein, hier konzentriert zu bleiben.

Die Kurve selbst ist eine klassische 90-Grad-Kurve im Straßenkurs-Stil und führt die Autos in den zweiten stadionähnlichen Komplex der Rennstrecke - ein Bereich, in dem die billigsten Tickets erhältlich sind (wenn auch mit einem Preis von 500 Dollar für das Rennwochenende).

Kurven 6, 7, 8 und 9

Dieser Abschnitt war als lange, geschwungene 180-Grad-Kurve geplant - ähnlich wie Kurve drei in Sotschi -, aber seit den ersten Entwürfen wurde eine Schikane hinzugefügt, sodass die Strecke nun einen speziell entworfenen Abschnitt aufweist, der die Sphere umrundet.

Kurven 10 und 11

Während die Autos die Sands Avenue hinunterfahren, schwingt sich dieser fließende Streckenabschnitt erst nach rechts und dann nach links und führt an der Rückseite des Venetian Resorts vorbei. Der Höhepunkt ist jedoch die Kulisse des geschwungenen Wynn-Casino-Hotels, das in schimmerndem Gold glänzt, während sich die Fahrer dem Strip nähern.

Kurve 12

Diese langsame Linkskurve bringt die Autos auf den Las Vegas Boulevard - auch bekannt als "The Strip" - neben dem berühmten Piratenschiff des Treasure Island Hotels. Hier markiert X eine der wichtigsten Kurven der Strecke, da sie bestimmt, wie schnell die Fahrer auf die Hauptgerade beschleunigen können.

Wenn die Formel 1 nicht in der Stadt ist, ist dies eine der am stärksten befahrenen Kurven der Stadt, in der der Verkehr auf fünf Spuren in alle Richtungen fließt. Das ist eine gute Nachricht für den Rennsport, denn es bedeutet, dass die Kurve relativ breit ist und im Laufe des Wochenendes einige verschiedene Linien ausprobiert werden können.

Kurve 13 - Der Las Vegas Strip

Dieser Abschnitt ist der Star der Show: Auf einer Distanz von zwei Kilometern durch das Herz der Stadt rasen die Autos Seite an Seite mit Vollgas über den Strip. Die sanfte Kurve 13 wird Vollgas genommen und die Fahrer werden etwa 342 km/h erreichen - viel schneller als der normale Verkehr. Mit Windschatten und DRS im Rennen sind Geschwindigkeiten von über 360 km/h nicht auszuschließen.

Kurven 14, 15 und 16

Der Strip-Abschnitt endet zwischen dem Planet Hollywood und dem Cosmopolitan. In dieser Kurve ist mit vielen Überholmanövern zu rechnen, denn im Gegensatz zum offenen Eingang wird die Kreuzung dieses Mal als Schikane genutzt, um die Autos abzubremsen.

Die Fahrer müssen ihre Geschwindigkeit schnell drosseln, um diesen engen Komplex zu bewältigen, der eine 90-Grad-Linkskurve umfasst, die in einen sofortigen Rechts- und Linksknick mündet, der auf die East Harmon Avenue führt, wo die Autos auf einer weiteren Geraden wieder Vollgas geben.

Kurve 17

Rundenzeiten und Rennbedingungen

Es ist schwer, die Rundenzeiten vorherzusagen, bevor die Autos nicht zum FT1 auf die Strecke fahren, aber glücklicherweise hat uns das Konsolenspiel F1 23 bereits einen Blick auf das erlaubt, was sein könnte. Ausgehend von den Zeiten aus dem Spiel sollten die Fahrer Spitzenzeiten knapp über der 1:30er-Marke fahren.

Wie auf einer neu asphaltierten Rennstrecke üblich, werden die Zeiten wahrscheinlich in jeder Sitzung schneller werden, aber da das Qualifying um 0 Uhr und das Rennen um 22 Uhr Ortszeit beginnen, wird erwartet, dass die Außentemperaturen zwischen acht und zwölf Grad liegen werden - was es viel schwieriger macht, die Reifen auf Temperatur zu bringen.

