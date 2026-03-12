Last-Minute-Weltreise: Wie der Audi-Chef ein historisches Debüt erlebte

Falls es noch irgendwelche Zweifel am Formel-1-Engagement von Audi gab, sind diese nun endgültig ausgeräumt. Gernot Döllner, der Vorstandsvorsitzende der Vier Ringe, traf die eher ungewöhnliche Entscheidung, zum Saisonauftakt nach Melbourne zu fliegen - wohl wissend, dass er mehr Zeit im Flugzeug als am Boden in Australien verbringen würde.

Und es war nicht einmal eine Reise im Privatjet: Döllner nutzte ganz normale Linienflüge, um die Reise zu bestreiten.

Diese Entscheidung markierte eine Kehrtwende gegenüber dem, was er nur wenige Monate zuvor angedeutet hatte. Im vergangenen November gab Döllner während einer Pressekonferenz an der Seite von Formel-1-Boss Stefano Domenicali und dem Leiter des Formel-1-Projekts, Mattia Binotto, noch zu, dass sein Terminkalender ihn möglicherweise an der Teilnahme am ersten Audi-Rennen hindern könnte.

"Ich habe nur eine Sorge - dass es mir mein Kalender nicht erlaubt, am 8. März in Australien zu sein", sagte er damals - nur um den Trip dann doch noch in letzter Minute unterzubringen.

Döllner sieht erste Formel-1-Punkte für Audi

Döllner hatte in der Woche des Formel-1-Saisonauftakts tatsächlich andere wichtige Verpflichtungen, da er am Freitag an der Aufsichtsratssitzung des Volkswagen-Konzerns teilnehmen musste. Dennoch entschied er sich für die weite Reise nach Melbourne - vielleicht auch, um die Entschlossenheit der Marke für ihr neues Formel-1-Projekt zu demonstrieren.

Diese Entscheidung zahlte sich letztlich aus. Während nur einer der Audis tatsächlich den Start erlebte - das Auto von Nico Hülkenberg blieb bereits auf dem Weg in die Startaufstellung liegen -, beendete Gabriel Bortoleto das Rennen für das neue Team nicht nur, sondern überquerte die Ziellinie als Neunter und sicherte Audi damit beim Debüt zwei Punkte.

"Ich denke, wir haben uns den Winter über auf uns selbst konzentriert", sagte Teamchef Jonathan Wheatley nach dem Zieleinlauf in Melbourne. "Wir wollten hierherkommen und ein sauberes Rennwochenende abliefern. Wir hatten ermutigende Testfahrten und kamen mit einem gewissen Grundvertrauen in die Performance des Autos hierher."

"Aber wenn man mir Anfang der Woche gesagt hätte, ich könne alles gegen Platz neun im Rennen eintauschen, hätte ich sofort zugeschlagen. Ich denke, es war ein sehr ermutigendes erstes Rennen für das Team, ein historischer Moment: Ein Audi-Formel-1-Auto holt direkt in seinem allerersten Rennen Punkte."

"Alles in allem können wir erhobenen Hauptes sagen, dass dies ein guter Start für unsere Reise ist."

Nach Marathon-Reise direkt nach Ingolstadt

Für die Marke, die bei der wohl größten Herausforderung für Motorenhersteller aller Zeiten in die Formel 1 eingestiegen ist, hätte das Ergebnis kaum besser ausfallen können - insbesondere vor dem Hintergrund der Probleme, mit denen Honda derzeit kämpft, obwohl diese über jahrelange Erfahrung und speziell für die Formel 1 entwickelte Anlagen verfügen.

Für Döllner wäre es wohl übermäßig optimistisch gewesen, nach Australien zu fliegen, nur um die ersten Punkte des Teams zu feiern - und doch trat er die Reise an, im Wissen, dass er bereits am Sonntagabend wieder im Flugzeug nach Deutschland sitzen würde.

Berichten zufolge war Döllner bei seiner Ankunft von der Reise völlig erschöpft und hatte sogar seine Stimme verloren. Dennoch reiste er direkt weiter nach Ingolstadt, um vor den Mitarbeitern im Audi-Werk über die Bedeutung des Formel-1-Programms für die Marke zu sprechen.

Während des Treffens erklärte er auch, was mit Nico Hülkenbergs Auto auf dem Weg in die Startaufstellung passiert war, und beantwortete Fragen der Belegschaft zum ersten Rennwochenende des Teams.

Das kommende Rennwochenende könnte sich für Audi als ebenso wichtig erweisen, da China der größte Markt des Herstellers ist.