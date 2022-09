Latifis F1-Karriere nach starker de-Vries-Performance vor dem Aus?

Audio-Player laden

Nicholas Latifi könnte der große Verlierer des Formel-1-Wochenendes in Monza sein. Der Kandier, der schon die gesamte Saison zu kämpfen hatte, mit seinem Williams-Teamkollegen Alexander Albon mitzuhalten, musste sich in Monza nun auch Rookie Nyck de Vries klar geschlagen geben, der Albons Williams-Cockpit nach dessen Blinddarmentzündung ab dem dritten Freien Training übernahm.

Nicht unbedingt ein Bewerbungsschreiben von Latifi, der um seine Formel-1-Zukunft bei Williams kämpft. Bereits im Qualifying schied er vorzeitig in Q1 aus, während de Vries den Einzug ins Q2 schaffte und dabei noch seine schnellste Runde wegen Tracklimits gestrichen bekam. Diese wäre ganze vier Zehntel schneller gewesen als Latifis beste Zeit.

Im Rennen lief es für den Kanadier nicht viel besser. Während Ersatzmann de Vries mit Platz neun zwei Punkte für Williams holte, fuhr Latifi ein unauffälliges Rennen und wurde mit dem 15. Platz Vorletzter der ins Ziel gekommenen Fahrer. Nur Haas-Pilot Kevin Magnussen konnte er hinter sich lassen.

Latifi muss gestehen: "War ein hartes Rennen"

"Es war ein sehr hartes Rennen", muss Latifi zugeben. "Ich war am Start gefährdet, weil ich zwischen einigen Autos eingeklemmt war und versuchte, Schäden zu vermeiden. Viele Autos kamen ohne Strafe durch die erste Kurve. Leider hatten wir einen langsamen Boxenstopp, sodass wir im Rennen nur noch wenig zu verlieren hatten."

"Unser Ziel war es, die Position zu halten, die wir zu Beginn des Rennens hatten, wir hatten auch eine gute Chance, aber es sollte nicht sein. Auf den Geraden waren wir schnell, aber wir hatten Probleme beim Bremsen und mit der Geschwindigkeit in den Kurven. Wir werden versuchen, in ein paar Wochen in Singapur wieder auf die Beine zu kommen."

War's das für Latifi bei Williams?

Vor der letzten Safety-Car-Phase, die durch Daniel Ricciardos Ausfall ausgelöst wurde, betrug der Abstand von Latifi auf seinen Teamkollegen de Vries ganze 18 Sekunden, was zeigt, dass der Niederländer trotz minimaler Vorbereitungszeit auch im Rennen die bessere Pace hatte.

Mit der überraschend starken Performance bei seinem Formel-1-Debüt in Monza, scheint Nyck de Vries, Formel-E-Weltmeister von 2021 und Formel-2-Meister aus 2019, nun auf der Poleposition zu stehen, den schwächelnden Latifi nach der Saison bei Williams zu ersetzen.

