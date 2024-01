Launchtermin steht: Red Bull lässt Ferrari und Mercedes den Vortritt

Als bislang letztes Team hat Red Bull seinen Launchtermin für sein neues Auto für die Formel-1-Saison 2024 verkündet und sich damit auch vorerst ganz hinten eingereiht. Das Weltmeisterteam wird seinen neuen RB20 am Donnerstag, 15. Februar, der Öffentlichkeit vorstellen, und damit einen Tag später als Mercedes, die am Vormittag ihren Launchtermin fixiert hatten.

Der neue Red Bull ist damit nach aktuellem Stand das letzte Auto, das das Licht der Öffentlichkeit sehen wird. Allerdings stehen mit McLaren, AlphaTauri und Haas noch drei Präsentationstermine für 2024 aus.

Red Bull geht als großer Favorit in die neue Formel-1-Saison und konnte sich dank seines enormen Vorsprunges auch schon früh auf die Entwicklung des neuen Autos konzentrieren.

Der Vorgänger, der RB19, gewann 21 von 22 Saisonrennen und war damit das dominanteste Auto der Formel-1-Geschichte. Max Verstappen hatte sich schon im Sprint von Katar seinen dritten WM-Titel gesichert und kam am Ende auf 19 Saisonsiege und 575 Punkte.

Für Teamkollege Sergio Perez reichte es am Ende immerhin noch zur Vizemeisterschaft, obwohl er teilweise stark unter Druck geriet. 2024 darf der Mexikaner im Team bleiben, allerdings läuft er Gefahr, sein Cockpit am Ende des Jahres zu verlieren.

Red Bull ist neben Mercedes (14. Februar) und Alpine (7. Februar) das dritte Team, das am heutigen Montag seinen Launchtermin verkündet hat. Zuvor hatten bereits Williams (5. Februar), Sauber (5. Februar), Aston Martin (12. Februar) und Ferrari (13. Februar) Nägel mit Köpfen gemacht.

Somit bekommen wir die Präsentationen der Topteams Ferrari, Mercedes und Red Bull an drei Tagen hintereinander.

Die Testfahrten in Bahrain beginnen am 21. Februar, bevor eine Woche danach schon der Saisonauftakt an gleicher Stelle stattfinden wird.

Mit Bildmaterial von Red Bull Content Pool.