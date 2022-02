Laureus Awards 2022: Max Verstappen und Mercedes sind nominiert

Audio-Player laden

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen steht auf der Nominiertenliste der diesjährigen Laureus Awards. In der Kategorie "Sportler des Jahres" konkurriert er mit Tom Brady (NFL), Celeb Dressel (Schwimmen), Robert Lewandowski (Fußball), Eliud Kipchoge (Leichtathletik) und Novak Djokovic (Tennis).

Für Verstappen, der sich 2021 zum ersten niederländischen Formel-1-Champion krönte und für Red Bull eine Durststrecke beendete, die bis ins Jahr 2013 zurückreicht, ist es die zweite Nominierung. Er war 2016 für den Laureus Breakthrough of the Year Award nominiert, unterlag aber dem Golfer Jordan Spieth.

Verstappens Titelrivale Lewis Hamilton wurde in diesem Jahr mit keiner Nominierung bedacht. In der Vergangenheit gewann er drei Preise: 2008 für den Durchbruch des Jahres, 2020 als Sportler des Jahres (geteilt mit Fußballer Lionel Messi) und im vergangenen Jahr als "Athlete Advocate" für sein soziales Engagement.

Hamiltons Team Mercedes ist hingegen auch in diesem Jahr nominiert, nachdem es 2021 den achten Konstrukteurstitel in Folge feiern konnte. 2018 gewann die Mannschaft den Preis für das Team des Jahres. Seit 2015 ist sie in dieser Kategorie nominiert worden.

In diesem Jahr bekommt Mercedes Konkurrenz durch die Champions-League-Sieger der Frauen Barcelona Femeni, NBA-Champion Milwaukee Bucks und Europameister Italien.

Die Laureus World Sports Awards wurden erstmals im Jahr 2000 verliehen. Die diesjährige Verleihung findet virtuell im April statt. In der Formel 1 haben auch Jenson Button, Daniel Ricciardo und Nico Rosberg schon Laureus-Trophäen erhalten.

