Lawrence Stroll gibt Ziel für 2024 vor: Besser als Platz 5!

2023 startete Aston Martin verheißungsvoll in die Formel-1-Saison. Neuzugang Fernando Alonso fuhr regelmäßig aufs Podest und man war erster Verfolger von Red Bull. Doch im Saisonverlauf flachte die Formkurve deutlich ab. Am Ende stand in der WM Rang fünf noch hinter McLaren zu Buche.

Für 2024 haben sowohl Teamchef Mike Krack als auch Alonso bei der Präsentation des neuen AMR24 angekündigt, nicht nur regelmäßig in die Punkte und aufs Podest fahren, sondern auch den "ersten Sieg in Grün" feiern zu wollen.

Diesen visiert auch Teameigentümer Lawrence Stroll an. Auf die Ziele für die neue Saison angesprochen, sagt er: "Wir wollen es besser machen als im Vorjahr."

"Ich weiß, dass wir gerne vom fünften auf den vierten oder dritten Platz aufsteigen würden. In jedem Fall wollen wir uns einfach weiter steigern", betont der Kanadier und verweist auf die Aufbauphase, in der sich Aston noch befindet.

"Wir sind ein junges Team und gerade in eine neue Einrichtung umgezogen. Unser Windkanal wird im September dieses Jahres fertig sein. Wir sind das letzte Team, das noch ohne eigenen Windkanal fährt. 2026 werden wir auf Honda-Motoren umsteigen. Wir befinden uns also auf dem Weg zu siegen", so Stroll.

Es gehe jedes Jahr darum, diesem Ziel ein Stück näherzukommen. Dass Aston Martin ganz nach oben will, dafür steht auch der neue Hauptsitz des Formel-1-Teams in Silverstone.

"Es ist ein Campus, dessen Bau kurz nach Covid begann. Wir haben eines von drei Gebäuden fertiggestellt. Und wenn alles fertig ist, werden wir die größte hochmoderne Formel-1-Anlage haben. Wir freuen uns also sehr darauf."

Über den Launch des diesjährigen Herausforderers an diesem Montag sagt der Teameigentümer: "Es war ein sehr, sehr aufregender Tag. Unser Formel-1-Auto beim Shakedown auf der Rennstrecke von Silverstone zu sehen, hat uns alle begeistert. Jetzt können wir den Start der neuen Saison kaum noch erwarten."

Mit Bildmaterial von Aston Martin.