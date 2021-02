Lawrence Stroll glaubt an Sebastian Vettel: Wird so schnell wie früher sein

2020 erlebte Sebastian Vettel die schlechteste Saison in seiner bisherigen Formel-1-Karriere. Der Deutsche wurde Dreizehnter in der Gesamtwertung und stand nur einmal auf dem Podest - als Dritter beim Grand Prix der Türkei -, was vor allem auf das Power-Defizit des letztjährigen Ferrari SF1000 zurückzuführen war.

Trotzdem schnitt Teamkollege Charles Leclerc regelmäßig besser ab als Vettel, weshalb einige dazu veranlasste, ihm eine Krise anzudichten, und andere über eine mögliche Benachteiligung beim Material durch Ferrari munkeln ließ.

Mit Beginn der Formel-1-Saison 2021 ist das alles Geschichte, denn nach der Trennung von Ferrari und dem Wechsel zu Aston Martin bricht für Vettel eine neue Ära an. Nicht nur er selbst und sein Teamchef Otmar Szafnauer glauben an den Erfolg dieser Kombination, auch Teambesitzer Lawrence Stroll traut ihm einiges zu.

"Dieses Team hat viele Dinge getan, aber eines hat es noch nicht erreicht, nämlich Weltmeister zu werden", sagt der Kanadier, der Rennstall Mitte 2018 - damals noch als Force India - übernahm, gegenüber der Internetzeitung 'The Independent'.

"Was Seb mitbringt, ist diese Denkweise, die Methodik, die Arbeitsmoral und die Planung, um Weltmeister zu werden, und das ist von unschätzbarem Wert", schwärmt Stroll und betont, wie "unglaublich motiviert" Vettel sei, ein Teil der Rückkehr von Aston Martin in die Formel 1 nach 60 Jahren zu sein.

Mit Blick die Schwierigkeiten, die der Deutsche in seiner letzten Saison mit Ferrari hatte, betont sein neuer Boss: "Man wird nicht viermaliger Weltmeister und vergisst dann, wie man fährt. Es gab Faktoren, die ihn im vergangenen Jahr belastet haben, aber ich habe keine Bedenken, dass er so schnell wie immer sein wird."

Mit Bildmaterial von Aston Martin.