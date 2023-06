Lawrence Strolls Traum: Zwei Aston Martins in Kanada auf dem Podium!

1996 stand mit Jacques Villeneuve vor 27 Jahren zum bis heute letzten Mal ein Lokalmatador beim Großen Preis von Kanada auf dem Podium. Aston-Martin-Teambesitzer Lawrence Stroll hofft, dass diese schwarze Serie 2023 endet.

"Genau das sind die Pläne. Hoffentlich bekommen wir zwei Autos auf das Podium", sagt der Kanadier vor dem Heimrennen von Sohn Lance gegenüber 'Reuters'. Tatsächlich ist die Bilanz des 24-Jährigen in Montreal ganz ordentlich.

In bislang vier Rennen auf dem Circuit Gilles-Villeneuve schaffte er es dreimal in die Punkte. In diesem Jahr wird er aber noch einmal eine Schippe drauflegen müssen, wenn er es aufs Treppchen schaffen möchte. "Ich bin extrem zuversichtlich", betont Vater Lawrence.

"Ich glaube, das Auto wird auf der Strecke in Montreal sehr stark sein. Sie passt gut zu unserem Auto", so Stroll, dessen Team es in diesem Jahr in den ersten sieben Saisonrennen fünfmal auf das Podium schaffte.

All diese Podestplätze fuhr allerdings Fernando Alonso ein. Lance Stroll stand zuletzt vor mehr als zweieinhalb Jahren im Dezember 2020 in Bahrain auf dem Formel-1-Treppchen. Sein bislang bestes Ergebnis in der laufenden Saison ist ein vierter Platz in Melbourne.

Stroll bald "gleichauf" mit Alonso?

Immerhin: Zuletzt in Barcelona landete Stroll als Sechster erstmals in diesem Jahr vor seinem Teamkollegen. Laut Lawrence Stroll war das Rennen in Spanier ein Zeichen dafür, dass sein Sohn nach seinem Fahrradunfall vor der Saison langsam wieder in Fahrt kommt.

Bei dem Unfall hatte sich Stroll beide Handgelenke gebrochen. War das Rennen in Spanien nun eine Trendwende? "Ich glaube, dass sie am Ende der Saison gleichauf sein werden", sagt Vater Lawrence über seine beiden Piloten.

Fakt ist, dass die Chance auf ein Podium beim Heim-Grand-Prix für Lance Stroll noch nie so groß wie in diesem Jahr war. 2020, als der Kanadier zuletzt ein Auto hatte, das regelmäßig für Podestplätze gut war, musste das Rennen in Montreal wegen Corona ausfallen.

Einen kanadischen Sieger in Montreal gab es übrigens erst ein einziges Mal. Vor 45 Jahren triumphierte Gilles Villeneuve bei seinem Heimrennen. Aber davon, das zu wiederholen, träumt aktuell nicht einmal Lawrence Stroll ...

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.