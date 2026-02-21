Zum Hauptinhalt springen

Kostenlos registrieren

  • Direkt zu Deinen Lieblingsartikeln!

  • Benachrichtigungen für Top-News und Lieblingsfahrer verwalten

  • Artikel kommentieren

Für Dich empfohlen

Die Vorgänger von Mick Schumacher: Wie Ex-F1-Piloten bei IndyCar abschnitten

IndyCar
IndyCar
Die Vorgänger von Mick Schumacher: Wie Ex-F1-Piloten bei IndyCar abschnitten

Lebenslanges Privileg: Jenson Button spricht über besonderen Formel-1-Bonus

Formel 1
Formel 1
Lebenslanges Privileg: Jenson Button spricht über besonderen Formel-1-Bonus

Marc Marquez erklärt, warum er seinen Ducati-Vertrag noch nicht verlängert hat

MotoGP
MotoGP
Marc Marquez erklärt, warum er seinen Ducati-Vertrag noch nicht verlängert hat

Frust-Explosion: Fabio Quartararo zeigt der V4-Yamaha den Mittelfinger

MotoGP
MotoGP
MotoGP-Test in Buriram
Frust-Explosion: Fabio Quartararo zeigt der V4-Yamaha den Mittelfinger

Formel-1-Hackordnung steht: Mercedes und Ferrari vor dem Rest der Welt

Formel 1
Formel 1
2. Formel-1-Wintertest 2026 in Bahrain
Formel-1-Hackordnung steht: Mercedes und Ferrari vor dem Rest der Welt

Ralf Schumacher: Wenn Esteban Ocon in diesem Jahr nicht performt, ist er weg

Formel 1
Formel 1
Ralf Schumacher: Wenn Esteban Ocon in diesem Jahr nicht performt, ist er weg

MotoGP-Liveticker Buriram: Infos und Eindrücke vom ersten Testtag

MotoGP
MotoGP
MotoGP-Liveticker Buriram: Infos und Eindrücke vom ersten Testtag

MotoGP-Test in Buriram (Tag 1): Marquez-Doppelspitze - Quartararo frustriert

MotoGP
MotoGP
MotoGP-Test in Buriram
MotoGP-Test in Buriram (Tag 1): Marquez-Doppelspitze - Quartararo frustriert
Formel 1

Lebenslanges Privileg: Jenson Button spricht über besonderen Formel-1-Bonus

Weltmeister Jenson Button spricht über exklusive Privilegien im Formel-1-Paddock: Warum der "rote Pass" für Champions so besonders wertvoll ist

Lydia Mee
Veröffentlicht:
Lebenslanges Privileg: Jenson Button spricht über besonderen Formel-1-Bonus

Jenson Button kann sich im Formel-1-Fahrerlager frei bewegen

Foto: NurPhoto NurPhoto

Jenson Button hat Einblicke in ein exklusives Privileg gegeben, das Fahrern nach dem Gewinn des WM-Titels in der Formel 1 dauerhaft gewährt wird. In einem Video von Sky Sports F1 sprach der Brite über das Leben eines Champions, den Umgang mit Druck und die Logistik hinter den begehrten Trophäen.

Besonders hob Button dabei einen Vorteil hervor, der den Zugang zum Fahrerlager betrifft. Auf die Frage nach speziellen Annehmlichkeiten erklärte er: "Ja. Ich habe einen roten Pass auf Lebenszeit, was großartig ist."

Dieser spezielle Ausweis öffnet Türen, die für die meisten anderen Personen im Fahrerlager verschlossen bleiben. Button führt dazu aus: "Ein roter Pass bedeutet im Grunde uneingeschränkten Zugang. Man darf in die Startaufstellung, in die Boxengasse und in die Medienbereiche. Man muss eine Weltmeisterschaft gewonnen haben, um diesen Pass auf Lebenszeit zu erhalten, was ziemlich cool ist."

Neben Button nutzen auch andere Champions wie Sebastian Vettel, Nico Rosberg, Jacques Villeneuve oder Sir Jackie Stewart regelmäßig diese Möglichkeit, um bei den Grands Prix präsent zu sein.

Neue Aufgabe bei Aston Martin

Für Button markiert das Jahr 2026 einen neuen Lebensabschnitt. Nachdem er seine Fahrerkarriere in der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) Ende 2025 beendet hatte, wurde er Anfang Februar als Team-Botschafter für Aston Martin vorgestellt. In dieser Funktion wird er den Rennstall aus Silverstone bei weltweiten Veranstaltungen und Medienterminen repräsentieren. Zuvor war Button in einer solchen Rolle für Williams tätig.

"Aston Martin in einer so transformativen Phase des Teams und der Sportgeschichte beizutreten, ist für mich wirklich aufregend", so Button anlässlich seiner Ernennung. Besonders die neue Werkspartnerschaft zwischen Honda und dem Team sei ein wichtiger Faktor gewesen.

"Ich freue mich darauf, meine jahrelange Erfahrung in der Zusammenarbeit mit ihnen in meine neue Rolle als Botschafter einzubringen. Die Saison 2026 wird faszinierend sein und Teil eines so ambitionierten Teams zu sein, ist eine echte Chance. Ich kann Melbourne kaum erwarten!"

Diese Story teilen oder speichern

Vorheriger Artikel Formel-1-Hackordnung steht: Mercedes und Ferrari vor dem Rest der Welt
Mehr von
Lydia Mee

Netflix-Trailer-Check: Was Staffel 8 von Drive to Survive zeigen wird

Formel 1
Formel 1
Netflix-Trailer-Check: Was Staffel 8 von Drive to Survive zeigen wird

Romantik in Big Sur: Das Geheimnis hinter Albons Verlobung gelüftet

Formel 1
Formel 1
Romantik in Big Sur: Das Geheimnis hinter Albons Verlobung gelüftet

"Großartige Schule": Warum Tiefpunkte für Sebastian Vettel kein Nachteil waren

Formel 1
Formel 1
"Großartige Schule": Warum Tiefpunkte für Sebastian Vettel kein Nachteil waren
Mehr von
Jenson Button

Jenson Button warnt die Konkurrenz: Norris wird 2026 zur "Macht"

Formel 1
Formel 1
Jenson Button warnt die Konkurrenz: Norris wird 2026 zur "Macht"

Wegen Lewis Hamilton: Ross Brawn warnte Jenson Button

Formel 1
Formel 1
Wegen Lewis Hamilton: Ross Brawn warnte Jenson Button

Nach Ferrari-Debakel: Button verrät Hamiltons geheimen Vorteil für 2026

Formel 1
Formel 1
Nach Ferrari-Debakel: Button verrät Hamiltons geheimen Vorteil für 2026

Aktuelle News

Die Vorgänger von Mick Schumacher: Wie Ex-F1-Piloten bei IndyCar abschnitten

IndyCar
INDY IndyCar
Die Vorgänger von Mick Schumacher: Wie Ex-F1-Piloten bei IndyCar abschnitten

Lebenslanges Privileg: Jenson Button spricht über besonderen Formel-1-Bonus

Formel 1
F1 Formel 1
Lebenslanges Privileg: Jenson Button spricht über besonderen Formel-1-Bonus

Marc Marquez erklärt, warum er seinen Ducati-Vertrag noch nicht verlängert hat

MotoGP
MGP MotoGP
Marc Marquez erklärt, warum er seinen Ducati-Vertrag noch nicht verlängert hat

Frust-Explosion: Fabio Quartararo zeigt der V4-Yamaha den Mittelfinger

MotoGP
MGP MotoGP
MotoGP-Test in Buriram
Frust-Explosion: Fabio Quartararo zeigt der V4-Yamaha den Mittelfinger