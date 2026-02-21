Lebenslanges Privileg: Jenson Button spricht über besonderen Formel-1-Bonus

Jenson Button hat Einblicke in ein exklusives Privileg gegeben, das Fahrern nach dem Gewinn des WM-Titels in der Formel 1 dauerhaft gewährt wird. In einem Video von Sky Sports F1 sprach der Brite über das Leben eines Champions, den Umgang mit Druck und die Logistik hinter den begehrten Trophäen.

Besonders hob Button dabei einen Vorteil hervor, der den Zugang zum Fahrerlager betrifft. Auf die Frage nach speziellen Annehmlichkeiten erklärte er: "Ja. Ich habe einen roten Pass auf Lebenszeit, was großartig ist."

Dieser spezielle Ausweis öffnet Türen, die für die meisten anderen Personen im Fahrerlager verschlossen bleiben. Button führt dazu aus: "Ein roter Pass bedeutet im Grunde uneingeschränkten Zugang. Man darf in die Startaufstellung, in die Boxengasse und in die Medienbereiche. Man muss eine Weltmeisterschaft gewonnen haben, um diesen Pass auf Lebenszeit zu erhalten, was ziemlich cool ist."

Neben Button nutzen auch andere Champions wie Sebastian Vettel, Nico Rosberg, Jacques Villeneuve oder Sir Jackie Stewart regelmäßig diese Möglichkeit, um bei den Grands Prix präsent zu sein.

Neue Aufgabe bei Aston Martin

Für Button markiert das Jahr 2026 einen neuen Lebensabschnitt. Nachdem er seine Fahrerkarriere in der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) Ende 2025 beendet hatte, wurde er Anfang Februar als Team-Botschafter für Aston Martin vorgestellt. In dieser Funktion wird er den Rennstall aus Silverstone bei weltweiten Veranstaltungen und Medienterminen repräsentieren. Zuvor war Button in einer solchen Rolle für Williams tätig.

"Aston Martin in einer so transformativen Phase des Teams und der Sportgeschichte beizutreten, ist für mich wirklich aufregend", so Button anlässlich seiner Ernennung. Besonders die neue Werkspartnerschaft zwischen Honda und dem Team sei ein wichtiger Faktor gewesen.

"Ich freue mich darauf, meine jahrelange Erfahrung in der Zusammenarbeit mit ihnen in meine neue Rolle als Botschafter einzubringen. Die Saison 2026 wird faszinierend sein und Teil eines so ambitionierten Teams zu sein, ist eine echte Chance. Ich kann Melbourne kaum erwarten!"