Leclerc: Bouncing hat Ferraris wahre Fortschritte verschleiert

Charles Leclerc betont, dass Ferrari mit den Updates für sein diesjähriges Formel-1-Auto echte Fortschritte erzielen konnte, auch wenn der unschöne Nebeneffekt des Bouncings die Verbesserungen des SF-24 stark überdeckt habe.

Als Ferrari beim Grand Prix von Spanien einen neuen Unterboden einführte, schien die Veränderung der aerodynamischen Eigenschaften des Unterbodens das bereits vorhandene Bouncing im Auto noch zu verstärken. Dies war in schnelleren Kurven am schlimmsten und führte zu Unvorhersehbarkeiten.

Für den Grand Prix von Großbritannien kehrte Ferrari deshalb zum Imola-Unterboden zurück, um das Bouncing in den vielen mittleren bis schnellen Kurven zu kontrollieren. Das Team hat seitdem einen überarbeiteten Unterboden für Ungarn und Belgien eingeführt, um diese Probleme weiter zu beheben.

Leclerc sagt, dass die reinen Zahlen, die durch die Aero-Updates zu Beginn des Jahres erzielt wurden, zwar wie erwartet waren, die Bouncing-Probleme aber bedeuteten, dass diese sich nicht vollständig in den Leistungen widergespiegelten.

Bouncing konterkariert Ferraris Fortschritte

"Ab Spanien würde ich eher von einem Wendepunkt sprechen. Wir haben etwas am Auto angebracht, bei dem die Zahlen auch wirklich stimmten", erklärt der Ferrari-Pilot in einem exklusiven Interview mit Motorsport.com.

"Allerdings hat es ziemlich viel Bouncing verursacht, mit dem wir zu kämpfen hatten. Und speziell auf meiner Seite bin ich in den letzten vier Rennen beim Set-up sehr aggressiv vorgegangen, insbesondere um Lösungen dafür zu finden."

"Ich habe immer nach den letzten Hundertstelsekunden gesucht, und ich denke, das ist der Ansatz, der sich auszahlt, wenn alles so läuft, wie es sollte. Wenn du jedoch ein Auto hast, das unter Bouncing leidet, kannst du nicht zu nah ans Limit gehen, weil das Auto unvorhersehbarer wird und du mehr Spielraum lassen musst."

"Das ist etwas, bei dem ich weiß, dass es nicht mein Ansatz ist", räumt Leclerc ein. "Daher werde ich immer ein wenig mehr den Preis zahlen, wenn solche Dinge passieren."

"Ich würde das hauptsächlich auf das Bouncing zurückführen. Das Bouncing hat die Unregelmäßigkeiten verursacht, die wir in den letzten Rennen gesehen haben, und hat uns ein wenig mehr kämpfen lassen als zuvor", so Leclerc.

Starke zweite Saisonhälfte wie im Vorjahr?

Der 26-Jährige sieht Parallelen zu Ferraris Fortschritten in der letzten Saison, als das Team sich entschied, nicht die Ergebnisse zu priorisieren, um sicherzustellen, dass es am Ende der Saison eine stärkere Performance zeigen konnte.

Dies führte zu einer Experimentierphase in Zandvoort, wo Ferrari mit neuem Unterboden einen Durchbruch erzielte, was in eine erfolgreiche zweite Saisonhälfte mündete.

"Ich erinnere mich, dass wir letztes Jahr zwei Rennen hatten, bei denen wir ähnlich vorgingen", bestätigt Leclerc im Rückblick. "Es begann in Zandvoort, wo wir entschieden, okay, vielleicht wird Zandvoort nicht das Rennen für uns, aber wir wollen so viel wie möglich lernen, um danach besser zu werden."

"In den letzten drei, vier Rennen haben wir denselben Prozess durchlaufen. Allerdings ist der negative Punkt dabei, dass wir drei, vier Rennen statt nur zwei verloren haben. Aber ich glaube, das hat uns ein viel tieferes Verständnis dessen gegeben, was passiert ist, und ich bin zuversichtlich, dass wir viel gelernt haben."