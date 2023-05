Leclerc: Der größte Teil der Arbeit fängt für Vasseur jetzt erst an

Nach einer Phase der Beobachtung und Analyse glaubt Charles Leclerc, dass Ferrari-Teamchef Fred Vasseur erst jetzt damit beginnen wird, die notwendigen Veränderungen im Team umzusetzen. Der Franzose war zu Beginn des Jahres hinzugestoßen, nachdem der in der Kritik stehende Mattia Binotto zurückgetreten war.

Auf die Frage nach seiner Meinung zu Vasseurs Führungsstil und eventuellen Änderungen sagt Leclerc: "Nun, ich denke, er beginnt diesen Prozess erst jetzt."

"Bis jetzt hat er vor allem versucht, die Situation so schnell wie möglich zu analysieren, um die bestmöglichen Veränderungen für die Zukunft vornehmen zu können. Ich denke, der größte Teil der Arbeit wird von jetzt an beginnen, wir werden sehen."

"Natürlich spreche ich viel mit Fred und kenne seine mittel- und langfristigen Pläne für das Team", sagt Leclerc weiter. "Ich stehe voll und ganz hinter ihm und vertraue ihm völlig. Ich bin mir sicher, dass dies die richtigen Entscheidungen sind und sie in die richtige Richtung für das Team gehen. Deshalb freue ich mich."

Vor dem Heimrennen von Ferrari an diesem Wochenende in Imola belegt das Team derzeit den vierten Platz in der Konstrukteurswertung. Vor dem Grand Prix der Emilia-Romagna im vergangenen Jahr hatte es vor Rivale Red Bull geführt.

Unzuverlässigkeit, strategische Fehler und der Umstand, dass die Leistung des Turboladers für die zweite Hälfte des Jahres 2022 heruntergeregelt werden musste, drückten die Formkurve jedoch nach unten. Der neue SF-23 hat bisher nicht die nötige Rennpace erreicht und leidet unter einem schwierigeren Handling.

David Sanchez, Leiter der Fahrzeugentwicklung, zu McLaren wechselt. Und auch Laurent Mekies will weg.

Der Ferrari-Sportchef soll nächste Saison Franz Tost als AlphaTauri-Teamchef ablösen und versucht sich mit seinem Noch-Team auf eine vorzeitige Vertragsauflösung zu einigen.

McLaren-Chef Andrea Stella, der am 13. Dezember 2022, dem Tag, an dem die Ernennung Vasseurs bestätigt wurde, den Chefposten in Woking übernahm, hat bereits eine umfassende Umstrukturierung der technischen Abteilung seines Teams vorgenommen.

Dazu gehörte auch die Abwerbung von Sanchez. Außerdem erkannte Stella die Notwendigkeit, den ehemaligen Sportdirektor des Teams, Gil de Ferran, als Berater wieder einzustellen, um die Führungsstruktur von McLaren zu stärken.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.