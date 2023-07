Leclerc: Ferrari muss Boxenstopps wieder auf die Reihe kriegen

Nach Carlos Sainz hat auch Charles Leclerc die Boxenstopps bei Ferrari kritisiert, die ihn im Sprint von Spa-Francorchamps eine bessere Position gekostet hätten. Sainz war bei der ersten Möglichkeit zum Reifenwechsel reingekommen, wurde aber von Ferrari lange in der Box gehalten, weil andere Autos in der Fast-Lane ankamen - so verlor er Postionen.

Eine Runde später kam auch Leclerc zu seinem Boxenstopp und erlebte Ähnliches. Er hadert ein wenig damit, dass er erst in der zweiten Welle reinkommen konnte, aber das sei für Ferrari die richtige Entscheidung gewesen: "Wäre ich hinter Carlos in die Box gekommen, dann hätten wir zu viel Zeit verloren", sagt der Monegasse. "Das war nicht ideal, aber so ist es nun einmal."

"Was uns mehr wehtat, war der langsame Boxenstopp", kritisiert er. 5,5 Sekunden stand Leclerc in der Box. "Das müssen wir uns anschauen, weil es jetzt zwei Rennen waren, in denen wir ein paar mehr Probleme hatten."

Und trotz der langen Standzeit schickte Ferrari Leclerc wieder in den Verkehr raus, nämlich in den Williams von Logan Sargeant. "Ich meine, wir sind auf solche Situationen vorbereitet, vor allem, da wir so etwas bei einem so frühen Stopp erwarten", erklärt er.

"Mein Ingenieur hat mir gesagt: 'Verkehr, Verkehr', und ich bin auf der rechten Seite geblieben. Dann habe ich gemerkt, dass es ein Williams ist, und ich habe ihn ziehen lassen", so der Monegasse. "Es sah knapp aus, aber es war okay."

Leclerc: Müssen Punkte maximieren

Ein generelles Problem mit den Boxenstopps will der Ferrari-Pilot nicht erkennen, eine Abfall der Performance dabei aber in den jüngsten Rennen schon: "Wir haben Statistiken von allen Boxenstopps im Paddock, und vor diesem Rennen waren wir immer noch einer der besten", betont er.

"Das Einzige ist, dass wir in den letzten Rennen etwas schlechter waren. Wir werden uns das jetzt ansehen, denn in den letzten zwei, drei Rennen hatten wir ein oder zwei Boxenstopps, bei denen wir Probleme hatten, und das muss zu einer unserer Prioritäten werden, um unsere Punkte zu maximieren."

"Und ich habe es schon oft gesagt: Wenn wir nicht schnell genug sind, müssen wir unsere Punkte maximieren", sagt er. Das habe man im Sprint am Samstag nicht geschafft. "Wir sprechen hier zwar nur über ein oder zwei Punkte, aber es sind immer noch ein oder zwei Punkte."

Ferrari hofft auf Trockenrennen

Ferrari hat am Samstag das Podium verpasst, war aber mit den Positionen vier und fünf trotzdem einigermaßen vorne dabei. Leclerc sagt, dass sich das Auto im Qualifying nicht so schlecht angefühlt habe, und auch im Sprint sei er recht zufrieden gewesen. Allerdings hätten die Reifen stark überhitzt, was aber bei allen der Fall gewesen sein soll. "Aber das müssen wir uns trotzdem anschauen."

Mit seinem Set-up ist er aber generell zufrieden, allerdings komme es auf die Bedingungen an: "Wenn es trocken ist, dann bin ich mit meinem sehr zufrieden, und ich glaube, McLaren wird es nicht sein." Die haben nämlich auf mehr Abtrieb und weniger Topspeed gesetzt.

"Wenn es nass ist, denke ich, dass McLaren sehr zufrieden sein wird und wir nicht, es kommt also darauf an. Aber warten wir es ab, denn McLaren kann manchmal überraschend sein. Und vielleicht war ihre Wahl überraschend, aber schnell für morgen. Schauen wir also mal."

