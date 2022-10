Leclerc: Fünf-Sekunden-Strafe nach Kampf mit Perez war "das Richtige"

Audio-Player laden

Ferrari-Pilot Leclerc geriet in der Schlussphase des Grands Prix von Japan am Sonntag im Kampf um den zweiten Platz zunehmend unter Druck von Sergio Perez im Red Bull. Beim Anbremsen der Casio-Schikane in der letzten Runde kam Leclerc von der Strecke ab, kehrte aber kurz vor Perez auf diese zurück.

Die Ziellinie überquerte der Ferrari mit drei Zehntelsekunden Vorsprung vor dem Red Bull. Die Rennkommissare entschieden jedoch schnell, dass Leclerc von der Strecke abgekommen war und sich einen Vorteil verschafft hatte, was zu einer Fünf-Sekunden-Strafe führte, die ihn auf den dritten Platz zurückwarf.

Das hatte zur Folge, dass Rennsieger Max Verstappen genug Punkte sammelte, um seinen zweiten Formel-1-Titel zu feiern. Ferrari-Teamchef Mattia Binotto sagte, er sei "sehr überrascht" und "sehr enttäuscht" über die Entscheidung, zumal Leclerc nicht die Möglichkeit hatte, seinen Fall mit den Stewards zu besprechen.

Leclerc: "Ich habe einen Fehler gemacht"

Doch Leclerc empfand die Strafe als fair. "Ich habe einen Fehler gemacht und versucht, ihn zu minimieren, indem ich geradeaus fahre", erklärt der Monegasse und räumt ein: "Mir war nicht bewusst, dass dies die letzte Runde war. Aber die Fünf-Sekunden-Strafe war das Richtige, um ehrlich zu sein."

Nach der Regenunterbrechung hatte Leclerc beim Neustart Mühe, mit Verstappen mitzuhalten, und überquerte die Ziellinie nach 28 Runden mit über 26 Sekunden Rückstand.

Reifenabbau bremst Ferrari in Suzuka aus

Leclerc sagt, er sei "vier oder fünf Runden lang sehr schnell" gewesen, bevor seine Vorderreifen zunehmend abbauten und er unter Druck von Perez geriet. "Es ging nur darum, bis zum Ende des Rennens zu überleben", fasst der Ferrari-Pilot zusammen.

"Das Ende des Rennens war extrem schwierig. Offensichtlich machte Checo ziemlich viel Druck von hinten, und ich hatte mit meinen beiden Vorderreifen wirklich zu kämpfen. Am Ende habe ich einen Fehler gemacht, aber wir hatten insgesamt wirklich zu kämpfen."

Binotto erklärte, dass es für Leclerc "nicht möglich" gewesen sei, seine Reifen zu regenerieren, nachdem er früh gepusht hatte. Man werde die Geschehnisse analysieren, um den hohen Grad des Abbaus zu verstehen. "Vielleicht hat er ein bisschen zu sehr attackiert, um die Lücke zu schließen", so der Italiener.

"Vielleicht hat er so die Reifen zerstört und als Folge davon hatte er nicht mehr das richtige Tempo. Ich denke, dass auf eine Runde die Pace und der Speed da waren. Aber was das Reifenmanagement angeht, hätten wir sicherlich etwas anders machen können."

