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Nach dem ersten Ferrari-Sieg von Lewis Hamilton in Barcelona gerät das Stallduell im Fokus - David Coulthard stärkt Charles Leclerc vorab den Rücken

Lydia Mee
Veröffentlicht:
Leclerc gegen Hamilton: Warum Coulthard an den Monegassen glaubt

Lewis Hamilton hat derzeit die Oberhand über Charles Leclerc

Foto: LAT Images

David Coulthard, früherer Formel-1-Pilot, ist sich sicher: Charles Leclerc bringt die erforderliche Reife mit, um dem enormen Erwartungsdruck neben dem siebenfachen Champion Lewis Hamilton gewachsen zu sein. Er unterstreicht, dass der Monegasse begreifen wird, dass ein Sieg über den Briten nicht an jedem Rennwochenende realisierbar ist.

Die Dynamik bei Ferrari ist nach Hamiltons Premierensieg für das Team beim Großen Preis von Barcelona-Catalunya in den Fokus gerückt. Während der 41-Jährige diesen Meilenstein feierte, erlebte Leclerc ein frustrierendes Wochenende: Nach einem Unfall im Qualifying schied er im Rennen mit einem Defekt an der Servolenkung aus.

Im Podcast Up To Speed äußerte sich Coulthard zu den anhaltenden Diskussionen rund um Leclerc und der Frage, wie er mit dem neuen Druck durch seinen Teamkollegen umgehen wird: "Ich denke, er ist mittlerweile an einem Punkt in seiner Karriere angekommen, an dem er reif genug ist, um zu verstehen, dass man im Duell gegen einen siebenmaligen Weltmeister sicherlich nicht jedes Mal die Nase vorn haben wird", erklärt der ehemalige Rennfahrer.

"Als Hamilton von Mercedes kam, war es für ihn wahrscheinlich etwas einfacher als erwartet. Er war im Grunde immer noch derjenige, der das Tempo im Team vorgab. Aber was wir in diesem Jahr gesehen haben - denken wir nur an Shanghai zurück, wo sie sich gegenseitig überholt und gefightet haben."

"Da haben wir uns noch gefragt: 'Tut Ferrari das Richtige, wenn sie ihre Jungs gegeneinander fahren lassen?' Aber eigentlich war es für uns eine geniale Unterhaltung, und es war das erste Anzeichen dafür, dass Lewis Hamilton wieder in absoluter Bestform ist."

"Er wird daher von seinen eigenen Leistungen bei den vergangenen Grands Prix enttäuscht sein. Aber er hat einen millionenschweren, langfristig sicheren Vertrag für die Zukunft", so Coulthard.

"Selbst wenn der schlimmste Fall für ihn eintritt und Lewis kontinuierlich abliefert, Siege einfährt und die Weltmeisterschaft gewinnt: Lewis wird sicherlich nur noch zwei oder drei Jahre dabei sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er die nächsten fünf Jahre noch fährt - was vermutlich der Vertragslaufzeit entspricht, die Charles hat."

Hamilton belegt derzeit den zweiten Platz in der Fahrerwertung, 41 Punkte hinter dem Führenden Kimi Antonelli. Leclerc rangiert auf dem vierten Platz, mit 40 Punkten Rückstand auf seinen Teamkollegen.

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