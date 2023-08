Spannungen mit Sainz? Das sagt Leclerc über das teaminterne Verhältnis

In der Vergangenheit gab es immer wieder Andeutungen über schwelende Spannungen zwischen Charles Leclerc und seinem Ferrari-Teamkollegen Carlos Sainz. Doch der Monegasse betont, dass diese Gerüchte aufgebauscht worden seien.

"Ich bin in den sozialen Medien ziemlich aktiv, also sehe ich, was überall gesagt wird", erklärt Leclerc im Interview mit 'Motorsport.com'. "Ich denke, dass die Sache mit Carlos unverhältnismäßig dargestellt wird. Wir haben eine großartige Beziehung."

"Außerhalb des Autos wissen wir, wie wir zusammenarbeiten und kommen sehr gut miteinander aus, weil wir viele Interessen teilen. Gleichzeitig gibt es zwischen uns eine Menge Konkurrenzdenken. Aber wir sind in der Formel 1, und ich liebe den Sport, weil es dort Wettbewerb gibt. Ich denke, es ist großartig, das zu haben."

Funksprüche nähren Spannungsspekulationen

Die beiden Ferrari-Piloten waren in dieser Formel-1-Saison nicht immer einer Meinung und es gab eine Reihe von Gelegenheiten, bei denen in Funksprüchen Meinungsverschiedenheiten über ihre Herangehensweise zum Ausdruck kamen.

In Australien war Leclerc unglücklich darüber, dass er im Qualifying nicht den Windschatten bekam, den er von Sainz erwartet hatte. Beim Österreich-Grand-Prix meldete sich wiederum Sainz zu Beginn des Rennens über Funk, um Ferrari zu bitten, dass Lerclerc Platz macht, doch seine Bitte wurde abgelehnt.

In Silverstone machten beide Fahrer spitze Bemerkungen über den jeweils anderen, nachdem sie sich im Qualifying in die Quere gekommen waren. Leclerc sagte: "Nice Carlos, nice, good overtake in the last corner...", nachdem Sainz ihn auf der Strecke überholt hatte, obwohl der Monegasse in der Session Vorrang hatte.

Leclerc und Sainz: Rivalen, aber auch gute Kollegen

Doch Leclerc weist diese Andeutung zurück. Oft würden Situationen von außen falsch verstanden, zumal man nicht zu viel in die Funksprüche hineininterpretieren sollte. Sie entstünden oft in der Hitze des Gefechts, wenn der Adrenalinspiegel hoch ist.

"Manchmal kommt es am Funk zu einer kleinen Diskussion über eine bestimmte Situation. Aber das liegt einfach daran, dass wir wettbewerbsorientiert sind und wir beide das absolut bestmögliche Ergebnis erzielen wollen", erklärt der Ferrari-Pilot die teils hitzigen Funksprüche. "Das sind Dinge, die normal sind."

"Ich denke, das gehört dazu, wenn man Ferrari-Fahrer ist und im Rampenlicht steht - vielleicht öfter als andere. Aber das ist okay. Letztendlich wissen wir, dass wir innerhalb des Teams ein gutes Verhältnis haben und auf die gleichen Ziele hinarbeiten."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.