Leclerc: Gespräche über neuen Ferrari-Vertrag haben "langsam" begonnen

Der aktuelle Ferrari-Vertrag von Charles Leclerc läuft zwar erst am Ende der Formel-1-Saison 2024 aus. Trotzdem kamen zuletzt bereits Gerüchte auf, dass der Monegasse die Scuderia nach dem Ablauf seines aktuellen Kontrakts verlassen könnte.

Schon im April wurde über einen zukünftigen Wechsel zu Mercedes spekuliert. Im Rahmen des Großen Preises von Österreich in Spielberg wurde Leclerc nun gefragt, ob er die Gespräche mit Ferrari über einen neuen Vertrag ab 2025 bereits aufgenommen habe.

"Wir fangen langsam an, darüber zu sprechen, ja", bestätigt Leclerc, der aber auch klarstellt: "Wenn ich sage, dass wir langsam angefangen haben, darüber zu reden, dann ist das nur hier und da, aber nichts Besonderes, nichts Konkretes."

"Um ehrlich zu sein habe ich noch nicht wirklich darüber nachgedacht", sagt er und erklärt, anderthalb Jahre bis zum Ende seines aktuellen Vertrages seien noch "eine lange Zeit", weshalb er sich auch nicht "irgendwelche speziellen Deadlines" gesetzt habe.

Teamkollege Carlos Sainz, dessen Vertrag ebenfalls nach der Formel-1-Saison 2024 endet, hatte jüngst erklärt, er "würde ungern ins letzte Jahr meines Vertrags gehen, ohne zu wissen, wo ich im Jahr darauf fahren werde."

Mit anderen Worten: Der Spanier hofft bis Ende 2023 auf einen neuen Kontrakt. Leclerc sieht das entspannter und betont, es habe auch noch keine formellen Gespräche mit Ferrari gegeben. "Ich liebe Ferrari, also bin ich hier glücklich", stellt er jedoch klar.

"Ferrari ist das Team, das mir geholfen hat, dorthin zu kommen, wo ich jetzt bin. [Ich habe] nie einen Hehl daraus gemacht, dass ich immer sehr glücklich war, bei Ferrari zu sein", so Leclerc, der gesteht: "Natürlich sind das Team und ich nicht zufrieden damit, wo wir im Moment stehen."

Leclerc kam 2018 zunächst mit Ferrari-Kundenteam Sauber in die Formel 1 und wurde nur ein Jahr später in Werksteam befördert. Ende 2019 unterzeichnete er dann einen langfristigen Vertrag bis Ende 2024. All diese Dinge seien immer sehr "gradlinig" abgelaufen, berichtet er.

Nun sei es "eine andere Situation" für ihn, weil sein Vertrag Ende der kommenden Saison auslaufe. "Aber das macht mir nichts aus. Ich konzentriere mich nur auf das Fahren. Ich hoffe, dass ich mit Ferrari so schnell wie möglich gewinnen kann, und dann sehen wir weiter", betont Leclerc.

Eile scheint der Monegasse bei einem neuen Ferrari-Vertrag (noch) nicht zu haben.

