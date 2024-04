Leclerc hofft: Im Rennen "auf einem ähnlichen Planeten" wie Verstappen

Zugegeben, leicht hat es Charles Leclerc dieser Tage nun wirklich nicht: Egal ob die Belagerung durch aufdringliche Fans, die selbst dem ein oder anderen Konkurrenten Mitleid abnötigt, oder die ewigen Nachfragen der Journalisten nach der diese Saison deutlich besseren Form seines Teamkollegen Carlos Sainz: Der Ferrari-Star hat sicher schon angenehmere Wochenenden erlebt als in China ...

Und doch gibt es am Samstag einen kleinen Lichtblick für Leclerc, denn nach dem Sprint am Vormittag beendet er auch das Qualifying am Nachmittag vor Sainz. Im Sprint war der Spanier erst mit Landsmann Fernando Alonso aneinandergeraten und dann auch mit Leclerc, in Q2 setzte Sainz den Ferrari schließlich nach einem Dreher selbst in die Mauer.

Leclerc dürften die beiden "billigen" Punkte im internen Duell angesichts seiner schwierigen Phase dennoch gut tun, und sei es nur als kleine Streicheleinheit für die verunsicherte Rennfahrerseele. Doch große Freude darüber will beim Monegassen am Samstag angesichts Ferraris allgemeiner Form nicht aufkommen:

"Wir hatten nicht erwartet, dass McLaren und Fernando vor uns liegen", räumt Leclerc nach dem Qualifying "ein bisschen eine böse Überraschung" ein. Von den Red Bulls ganz zu schweigen, wenngleich sich das Erstaunen in Bezug auf Max Verstappen und Sergio Perez in Reihe eins selbstredend in Grenzen hält.

Vor allem der Niederländer sei wieder auf einem eigenen Planeten, so Leclerc, der zumindest hofft: "Im Rennen sind wir auf einem ähnlichen Planenten, aber er ist immer noch sehr stark und ich weiß auch nicht, wie sehr er heute Früh gepusht hat. Wann immer sie aber etwas mehr Probleme mit der Vorderachse haben, sind wir nicht zu weit weg."

Charles Leclerc hat 2024 nicht den besten Saisonstart erwischt Foto: Motorsport Images

Marko glaubt: Ferrari-Rennpace wird stärker

Bei Red Bull hat man die Roten trotz der Startplätze sechs und sieben jedenfalls noch nicht gänzlich abgeschrieben: "Ferrari hat enttäuscht heute", sagt Motorsportberater Helmut Marko zwar bei Sky, "aber ich glaube ihre Rennpace wird stärker sein. Die sind auf der Geraden schnell".

Insgesamt hofft Leclerc im Renntrimm deshalb auf einen deutlich besseren Auftritt als im Qualifying, ungeachtet der Frage, ob es zum Herausfordern des größten Gegners dann reicht oder nicht: "Ich hatte heute ein Auto, das meiner Meinung nach besser fürs Rennen morgen ist, wusste dadurch aber auch immer, dass ich im Qualifying etwas liegen lassen würde", so Leclerc.

Wie im Sprint: Reifen Ferraris Trumpf?

Der Hype um Charles Leclerc ist in China gar nicht so klein Foto: Motorsport Images

Hoffnung bei der angepeilten Aufholjagd macht Leclerc immerhin das Reifenmanagement: "Das wird eine große Sache morgen und wir haben eine gute Pace im Rennen, einen guten Umgang mit den Reifen. Ich bin deshalb immer noch zuversichtlich, dass wir zurück aufs Podium kommen können."

Eine Sorge hat Leclerc an dieser Front aber nach den eigentlich positiven Sprint-Eindrücken: "Für uns war es heute Früh gut mit den Reifen, da erwarte ich also keine großen Veränderungen. Vielleicht haben die anderen jetzt aber auch ein bisschen weniger Probleme, weil man mit einem Rennen natürlich dazulernt und besser wird."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.