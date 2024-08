Leclerc lobt neue Kultur in Maranello unter Teamchef Frederic Vasseur

Laut Charles Leclerc hat Frederic Vasseur die Kultur bei Ferrari seit seinem Amtsantritt als Teamchef zum Positiven verändert. Vasseur übernahm die Zügel der Scuderia im Januar 2023 und setzte sein Markenzeichen, den "No-Bullshit"-Ansatz, um, nachdem Ferrari unter seinem Vorgänger Mattia Binotto jahrelang nicht nur für mangelnde Leistung, sondern auch für die Wiederholung von Fehlern und die nicht immer optimale Ausnutzung der Ergebnisse kritisiert wurde.

Die Denkweise des Franzosen wurde in einem Interview mit der italienischen Ausgabe von Motorsport.com im vergangenen Mai deutlich, als er für eine Herangehensweise plädierte, die Selbstgefälligkeit ausschließt: "Wenn du anfängst, davon überzeugt zu sein, dass das, was du tust, gut ist, ist das der Anfang vom Ende."

Leclerc sagt, dass sich die Dynamik in Maranello in vielerlei Hinsicht verändert hat, seit Vasseur das Ruder übernommen hat, einschließlich der Tatsache, dass Fehler und Mängel nun schneller eingestanden werden, was zu schnelleren Lösungen und insgesamt besseren Ergebnissen führt.

Leclerc: Fehler werden jetzt offener zugegeben

"Ich denke, die Leute haben mehr Verantwortung, sind besser in der Lage, 100 Prozent zu geben und haben das Vertrauen von Fred, was eine wirklich gute Sache ist", erklärt Leclerc exklusiv gegenüber Motorsport.com. "Und Fred war schon immer sehr gut darin, die Leute in den bestmöglichen Zustand zu versetzen, damit sie ihr Bestes geben können. Das ist also der Punkt, an dem sich die Herangehensweise geändert hat."

Ein gutes Beispiel dafür ist das relative Scheitern der Unterbodenverbesserung, die seit dem Großen Preis von Spanien am Auto vorgenommen wurde und die Ferrari nicht optimal nutzen konnte, weil als Nebeneffekt das Bouncing auftrat.

"Es hat drei oder vier Rennen gedauert, aber ich denke, jeder hat die Schwächen dessen, was wir am Auto angebracht haben, erkannt", fügt Leclerc hinzu. "Und vielleicht war es in der Vergangenheit nicht so einfach wie jetzt. Ich denke also, dass wir uns im Team in einer besseren Position befinden."

"Wir haben in den letzten sieben bis acht Monaten vor Barcelona große, große Fortschritte gemacht - Barcelona war eine einmalige Sache. Wir waren ehrlich zu uns selbst und haben verstanden, wo wir Fehler gemacht haben. Und ich bin zuversichtlich, dass wir wieder auf die Erfolgsspur zurückkehren werden."

Leclerc: Vertraue Vasseur nach Cardiles Abgang

Das wohl prestigeträchtigste Team in der Formel 1 zu sein, das unter der unerbittlichen Beobachtung der italienischen Medien steht, macht die Dinge für die Scuderia nicht einfach. "Die Tatsache, dass wir Ferrari sind, führt dazu, dass jedes Mal, wenn bei Ferrari etwas passiert, ein größeres Chaos entsteht als bei anderen Teams", gibt Leclerc zu.

"Und das ist der Punkt, an dem wir gut sein müssen, dass wir uns in solchen Momenten einfach auf uns selbst konzentrieren, versuchen, den Lärm zu verdrängen, daraus zu lernen und ihn positiv zu nutzen. Aber ich hoffe, dass wir nicht zu viele davon haben."

Eine der jüngsten Negativschlagzeilen war der Wechsel des technischen Direktors Enrico Cardile von Ferrari zu Aston Martin, doch Leclerc bekräftigt sein Vertrauen in Vasseurs Zukunftsvision: "Was dieses Thema angeht, hatte ich immer 200 Prozent Vertrauen in das, was Fred macht", sagt er.

"Offensichtlich hat Enrico das Team jetzt verlassen. Ich weiß auch, dass Fred nicht für eine sehr, sehr lange Zeit [Interims-]Technischer Direktor bleiben wird, und in der Zwischenzeit vertraue ich Fred voll und ganz, dass er die Situation auf die bestmögliche Weise managen wird."

"Ich bin auch völlig zuversichtlich, dass sich das am Ende nicht auf die Mannschaft auswirken wird. Es geht mehr um die Gruppe als um eine bestimmte Person. Natürlich ist es eine Situation, die wir so schnell wie möglich in den Griff bekommen müssen. Aber Fred ist dran."