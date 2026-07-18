Leclerc nach P5 frustriert: Falsche gelbe Flagge kostet Platz gegen Russell

Charles Leclerc ist nach dem Qualifying zum Grand Prix von Belgien mit gemischten Gefühlen zurückgeblieben. Zwar stellte der Ferrari-Pilot seinen SF-26 mit einer Runde in 1:44,893 Minuten auf den fünften Startplatz, doch nach eigener Einschätzung wäre deutlich mehr möglich gewesen.

Ausgerechnet eine scheinbare gelbe Flagge in den Schlusskurven seines letzten Q3-Versuchs brachte den Monegassen aus dem Rhythmus. Das hätte gleich doppelte Auswirkungen gehabt: Da Lando Norris als Drittplatzierter eine Gridstrafe erhält, hätte Leclerc nicht von Rang vier, sondern sogar von Platz drei ins Rennen gehen können.

Leclerc: "Ich dachte, da wäre eine gelbe Flagge auf der Strecke"

Entscheidend war eine Szene in der Bus-Stop-Schikane. Dort nahm Leclerc im Augenwinkel einen Streckenposten wahr, der eine gelbe Flagge schwenkte. Tatsächlich galt diese jedoch nicht der Strecke selbst, sondern Isack Hadjar, der langsam durch die Boxengasse zur FIA-Waage fuhr.

"Ich war mit meiner ersten Runde in Q3 sehr zufrieden", berichtet Leclerc. "Bei der zweiten Runde dachte ich dann, dass es in den letzten beiden Kurven eine gelbe Flagge gibt. Da war ein Streckenposten an der Boxeneinfahrt, der eine gelbe Flagge geschwenkt hat."

"Offenbar war sie für Isack gedacht und nicht für die Strecke. Ich wusste zwar ungefähr, was los war, aber der Streckenposten stand ziemlich mittig in meinem Sichtfeld. Deshalb bin ich etwas vom Gas gegangen." Nach eigener Einschätzung kostete ihn genau dieser kurze Lupfer eine bessere Startposition.

"Ich lag zu diesem Zeitpunkt vielleicht drei oder vier Hundertstel vor meiner ersten Runde. Wahrscheinlich hätte das gereicht, um vor George zu kommen. Viel mehr steckte heute aber ohnehin nicht im Auto."

Auch die Daten sprechen dafür, dass Leclerc auf dem Weg zu einer Verbesserung war. Bis zur letzten Schikane lag er laut Telemetrie 0,068 Sekunden unter seiner Bestzeit aus dem ersten Q3-Run. Am Ende überquerte er die Ziellinie jedoch 0,028 Sekunden langsamer. Der Zeitverlust im letzten Streckenabschnitt dürfte damit ungefähr eine Zehntelsekunde betragen haben - genug, um George Russell noch von Rang vier zu verdrängen.

Ferrari sieht mindestens Platz vier als realistisch

Auch Teamchef Frederic Vasseur machte aus seiner Meinung keinen Hehl. Dass die gelbe Flagge regelkonform geschwenkt wurde, stellt der Franzose zwar nicht infrage. Die Position des Streckenpostens hält er allerdings durchaus für problematisch.

"Hadjar stand in der Boxengasse im Parc ferme", erklärt Vasseur. "Deshalb wurde an der Boxeneinfahrt die gelbe Flagge gezeigt. Das Problem ist nur: Die Boxeneinfahrt liegt direkt an der Strecke."

Leclerc habe deshalb zwangsläufig reagieren müssen. "Charles musste kurz lupfen. Das ist nun einmal die Regel. Es war keine halbe Sekunde, aber wenn der Fahrer vor dir nur drei Hundertstel schneller ist, wird das natürlich schwierig."

Auf die Frage, welche Position ohne diesen Zwischenfall möglich gewesen wäre, antwortet Vasseur zunächst trocken: "Vor Russell - ganz sicher." Und als nachgehakt wird, ergänzt er: "Ich habe keine Kristallkugel. Aber mindestens eine Position wäre möglich gewesen. Wichtiger ist jetzt ohnehin, dass wir unsere Performance verstehen und herausfinden, wie wir schneller werden können."

Chandhok: "Ich kann Leclerc absolut verstehen"

Auch Sky-Experte Karun Chandhok zeigt großes Verständnis für Leclercs Reaktion. In seiner TV-Analyse erklärte der ehemalige Formel-1-Pilot anhand der Onboard-Aufnahmen, warum der Ferrari-Fahrer praktisch gar nicht anders handeln konnte.

"Wenn man sich das in Zeitlupe ansieht, dann ist die gelbe Flagge genau in seinem Sichtfeld", erklärt Chandhok. "Als Fahrer gehst du sofort vom Gas."

Hinzu komme, dass die Fahrer nach den Diskussionen über die gelben Flaggen zuletzt besonders sensibilisiert seien. "Er fragt sich sofort, was in der letzten Kurve passiert ist. Tatsächlich war aber rechts in der Boxengasse Hadjar unterwegs, der langsam zur Waage fuhr."

Das eigentliche Problem sei die Position des Streckenpostens gewesen. "Der Streckenposten steht genau dort, wo Charles hinschaut. Deshalb hat er den Versuch abgebrochen beziehungsweise ist vom Gas gegangen. Er hat dadurch vermutlich eine Zehntelsekunde verloren. Das hätte gereicht, um einen Platz weiter vorne zu stehen und netto Startplatz drei zu übernehmen."

Zwar könne man argumentieren, dass Leclerc auf die Anzeigen am Lenkrad hätte schauen müssen, doch das hält Chandhok für unrealistisch. "In diesem Moment konzentriert sich ein Fahrer ausschließlich auf die Strecke und auf seine Qualifyingrunde. Da schaut niemand auf das Display."

Sein Fazit fällt deshalb eindeutig aus: "Ich verstehe seinen Frust absolut. Das ist etwas, worüber FIA und Fahrer sprechen müssen. Wahrscheinlich sollte dieser Streckenposten künftig nicht mehr direkt in der Sichtlinie der Fahrer stehen."

Schwieriges Wochenende mit technischem Problem

Unabhängig von der Szene blickt Leclerc auf ein insgesamt kompliziertes Wochenende zurück. Ferrari kämpfte vor dem Qualifying mit einem bislang nicht näher erläuterten Problem an der Power-Unit. "Das Wochenende war aus anderen Gründen schwierig", verrät der Ferrari-Pilot.

"Wir hatten etwas, das wir zunächst nicht erklären konnten. Dadurch habe ich auf den Geraden ständig vier bis fünf Zehntelsekunden verloren." Erst rechtzeitig vor dem Qualifying fand Ferrari offenbar die Ursache. "Vor dem Qualifying haben wir etwas entdeckt und geändert. Danach entsprach die Performance deutlich mehr unseren Erwartungen."

Das grundsätzliche Fahrgefühl sei ohnehin von Beginn an ordentlich gewesen. "Deshalb ist es natürlich schade, dass diese letzte Runde durch das Missverständnis mit der gelben Flagge beeinflusst wurde."

Später präzisierte Leclerc, dass es sich nicht um ein Aerodynamikproblem gehandelt habe. "Nein, es war ein Problem mit der Power-Unit. Das haben wir erkannt und geändert."

Blick nach vorne: Windschatten könnte entscheidend werden

Für das Rennen richtet sich Leclercs Fokus nun auf einen guten Start und die Windschattenduelle auf den langen Geraden von Spa-Francorchamps. "Der Windschatten ist auf dieser Strecke extrem stark", erklärt er.

"Ich hoffe einfach, dass wir einen guten Windschatten bekommen, denn beim Topspeed fehlen uns im Vergleich zu einigen Konkurrenten noch ein paar km/h."