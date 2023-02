Leclerc: Neuer Ferrari besser auf Geraden, aber langsamer in Kurven

Audio-Player laden

Charles Leclerc erwartet, dass Ferraris neues Formel-1-Auto für die Saison 2023 im Vergleich zu seinem Vorgänger "auf den Geraden etwas schneller" sein wird, glaubt aber auch, dass "wir in den Kurven vielleicht etwas mehr zu kämpfen haben".

Der Ferrari F1-75 aus dem Vorjahr verfügte über einen beeindruckenden Abtrieb mit seinen stark geformten Seitenkästen, aber er litt auf den Geraden gegenüber dem Red Bull RB18. Der neue SF-23 wurde von der Scuderia entwickelt, um sich in Sachen aerodynamischer Effizienz gegenüber Red Bull zu verbessern.

Während des Vorsaisontests in Bahrain probierte Ferrari verschiedene Flügelpakete aus, wobei sich der SF-23 im Vergleich zum RB19 auf den langen Geraden als leistungsfähig erwies - mit dem Vorbehalt, dass die Teams während der Tests üblicherweise mit geringerer Motorleistung oder hoher Kraftstoffmenge fahren.

Auf die Frage, ob Ferraris leichte Änderung der Design-Philosophie auch das Gefühl für den Fahrer verändert habe, antwortet Leclerc: "Das hat sie. Ich werde nicht zu sehr ins Detail gehen, aber ich denke, dass es auf die richtige Art und Weise gemacht wurde."

Das neue Auto sei weniger "draggy", also leide nicht mehr so sehr an zu hohem Luftwiderstand. "Das sollte also dieses Jahr besser sein", sagt er. "Aber es haben sich weitere Eigenschaften verändert. Alles entspricht dem, was wir erwartet haben. Wir müssen noch die richtige Abstimmung für diese neuen Eigenschaften finden."

"Ich hoffe also, dass es noch etwas Spielraum gibt - dass wir den Sweetspot noch nicht gefunden haben." Am Samstagmorgen beendete Leclerc seine letzte Testsession mit einer neuen Bestzeit und führte mit 0,418 Sekunden Vorsprung auf George Russell.

Mit Bildmaterial von circuitpics.de.